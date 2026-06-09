"Т-Инвестиции" подтверждают рекомендацию "покупать" для акций Сбербанка с целевой ценой 420 рублей за штуку, сообщается в комментарии аналитиков брокера.

За первые пять месяцев 2026 года банк заработал 827 млрд рублей чистой прибыли - это на 21% больше, чем год назад, подчеркивают эксперты. Кредитный портфель растет как у компаний, так и у частных клиентов. Средства физлиц с начала года выросли до 33,9 трлн рублей.

"Чистый процентный доход вырос на 24,8% год к году и достиг 1,48 трлн рублей. Расходы растут заметно медленнее доходов, а качество кредитного портфеля остается стабильным. Мы сохраняем рекомендацию "покупать" для акций Сбера, бумага остается в списке наших топ-идей в финансовом секторе", - отмечает главный аналитик Егор Дахтлер.

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