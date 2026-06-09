Рубль днем уверенно растет в паре с юанем, восстанавливается после падения на прошлой неделе

Москва. 9 июня. Китайский юань падает на Московской бирже в ходе дневной сессии во вторник. Рубль укрепляется в рамках коррекции после снижения на прошлой неделе на фоне остающихся на довольно высоком уровне цен на нефть. Курс китайской валюты в 15:00 мск составил 10,581 руб., что на 12,45 коп. ниже уровня закрытия предыдущих торгов.

Торги долларом и евро не проводятся на Московской бирже с 13 июня 2024 года из-за санкций. В связи с этим наиболее подходящими ориентирами колебаний курса (в том числе для внебиржевого рынка) являются котировки однодневного фьючерсного контракта с автопролонгацией на курс "доллар США - российский рубль" (USDRUBF) и такого же контракта на курс "евро - российский рубль" (EURRUBF).

Контракт USDRUBF к 15:00 мск упал на 1,95 рубля относительно закрытия предыдущего торгового дня, до 72,01 руб./$1, контракт EURRUBF подешевел на 2,01 рубля, до 83,43 руб./EUR1.

Рубль укрепляется, несмотря на новости о подготовке новых антироссийских санкций.

Подготовленный Еврокомиссией (ЕК) 21-й пакет ограничительных мер ЕС против России включит 31 банк, заявила председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен. "Мы распространяем наши санкции еще на 31 (российский - ИФ) банк и на 20 банков, криптокомпаний или платформ и нефтяных брокеров в третьих странах", - сказала фон дер Ляйен во вторник в Брюсселе в заявлении для прессы.

После утверждения 21-го пакета санкций Еврокомиссией он поступит на рассмотрение Совета ЕС. Для принятия санкций потребуется единогласное решение всех 27 государств-членов.

"Рубль продолжил отскок после мини-ралли валют на старте июня. Движение может быть технической коррекцией, и в ближайшее время мы предполагаем возобновление движения доллара в сторону 74-75 руб., юаня - к 11 руб. Повышенные в четыре с лишним раза ежедневные продажи валюты Минфином по бюджетному правилу, ожидания снижения ключевой ставки ЦБ на будущей неделе, оживление импортеров, начало сезона отпусков - факторы ожидаемого ослабления рубля. На противоположной чаше весов - приток высокой экспортной выручки, сформированной в период весеннего взлета цен на нефть выше $100. Этот приток может быть неравномерным, что может отражаться на текущей курсовой динамике. Стоит также учитывать и поступления от ненефтегазового экспорта, которые не стерилизуются бюджетным правилом и целиком поступают на рынок", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Андрей Смирнов.

Рубль продолжает отыгрывать потери к доллару США и юаню в течение торговой сессии вторника, говорится в комментарии управляющего по анализу банковского и финансового рынков ПСБ Богдана Зварича.

Рубль перешел к восстановлению в понедельник, отыгрывая потери, понесенные на прошлой неделе, констатирует эксперт. Поддержку ему оказали попытки роста цен на рынке энергоносителей и неуверенность участников торгов в том, что объемов покупок по бюджетному правилу хватит для нормализации баланса спроса и предложения на рынке, отмечает он.

Курс валютной пары юань/рубль пока может остаться ниже уровня 10,7 руб. за юань, считают аналитики банка "Санкт-Петербург".

"Фактически начавшиеся в пятницу покупки валюты в более высоком объеме в итоге не оказали столь сильного давления на курс, и рубль коррекционно укрепился - реакция спекулянтов на прошлой неделе была излишне негативной. Судя по всему, курс CNYRUB пока может так и остаться ниже 10,7 руб. за юань", - говорится в комментарии экспертов.

Также аналитики банка отмечают, что без новых эскалационных шагов в ближневосточном конфликте котировкам нефти марки Brent будет сложно вернуться выше $95 за баррель.

Цены на нефть опускаются во вторник благодаря признакам деэскалации конфликта на Ближнем Востоке.

Иран и Израиль договорились прервать атаки друг против друга, что повышает надежды на продвижение мирных переговоров. Ранее они обменялись ударами, поставив под угрозу и без того хрупкое перемирие и спровоцировав опасения более масштабной эскалации.

Президент США Дональд Трамп призвал обе страны деэскалировать конфликт и заявил, что переговоры с Тегераном продолжаются.

При этом Ормузский пролив де-факто остается закрытым из-за двойной блокады со стороны США и Ирана.

Цена августовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 15:00 мск составляет $92,68 за баррель, что на 1,66% ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. Фьючерсы на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) уменьшились в цене к этому времени на 1,98%, до $89,49 за баррель.

Давление на рынок во вторник также оказывают данные о снижении импорта нефти Китаем. Объем импорта в мае упал на 29%, до 33,08 млн тонн (7,79 млн баррелей в сутки), что является минимумом с февраля 2018 года, показали данные Главного таможенного управления страны.

Сокращение импорта нефти КНР высвобождает дополнительные объемы сырья для других покупателей и одновременно с наращиванием добычи в США способствует смягчению дефицита поставок, вызванного закрытием Ормузского пролива.

Банк России во вторник, 9 июня, в рамках аукциона недельного репо разместил 4,67 трлн рублей (при лимите 4,67 трлн рублей и спросе 5,599 трлн рублей) в среднем по ставке 14,51% годовых. На предыдущем аукционе недельного репо, состоявшемся 26 мая, ЦБ разместил 4,3 трлн рублей (при лимите 4,3 трлн рублей и спросе 5,766 трлн рублей) в среднем по ставке 14,51% годовых.

Кроме того, Банк России в рамках аукциона однодневного репо разместил 1,92 трлн рублей (при лимите 1,92 трлн рублей и спросе 1,92 трлн рублей) в среднем по ставке 14,5% годовых.