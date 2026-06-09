"Финам" сохраняет рейтинг акций Сбербанка на уровне "покупать"

"Финам" сохраняет рейтинг бумаг Сбербанка на уровне "покупать" и подтверждает целевую цену 384 руб. для обыкновенных и привилегированных акций, сообщается в комментарии заместителя руководителя отдела анализа акций Игоря Додонова.

Сбербанк представил результаты деятельности по РСБУ за первые пять месяцев этого года. Чистая прибыль в мае составила 169,4 млрд руб., увеличившись на 20,5% г/г, а за январь-май в целом достигла 827,2 млрд руб. (+21,1% г/г), при рентабельности капитала (ROE) на уровне 24,2%.

"Финансовые результаты Сбера выглядят весьма позитивно, хотя они в целом и соответствуют ожиданиям, - отмечает аналитик. - Несмотря на сложную операционную среду, ведущий банк страны продолжает демонстрировать высокие темпы роста чистого процентного дохода, что в сочетании с неплохой операционной эффективностью позволяет компенсировать существенное повышение расходов на кредитный риск. Благодаря этому прирост чистой прибыли по-прежнему держится выше 20% в годовом выражении, а рентабельность капитала превышает собственный ориентир менеджмента".

Из позитивных моментов Додонов также отметил оживление выдач потребительских кредитов и существенный рост выдач рыночной ипотеки, что указывает на положительной влияние постепенного снижения ключевой ставки на рынок кредитования.

"Тем временем качество активов Сбера остается стабильным, а капитальная позиция - прочной", - делает вывод эксперт "Финама".

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