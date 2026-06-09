Техническая картина S&P 500 остается осторожной - "Финам"

Техническая картина по индексу S&P 500 остается осторожной, говорится в комментарии аналитика "Финама" Дмитрия Лозового.

Американский рынок акций в понедельник частично восстановился после сильной пятничной распродажи в технологическом секторе, констатирует эксперт: S&P 500 вырос на 0,3%, до 7405,73 пункта, Nasdaq прибавил 0,9%, до 25929,66 пункта, тогда как Dow Jones снизился на 0,2%, до 50786,01 пункта.

Поддержку рынку оказал возврат интереса в бумаги, связанные с AI и полупроводниками, однако восстановление было осторожным из-за сохраняющихся опасений по поводу перегретости технологического сектора и более жесткой траектории ставки ФРС после сильных данных по рынку труда, отмечает Лозовой.

"Техническая картина по S&P 500 остается осторожной. При этом после резкого снижения рынок смог частично снять перегретость: RSI опустился к 48 пунктам, что является нейтральным значением и уже не указывает на выраженную перекупленность", - пишет аналитик инвесткомпании.

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