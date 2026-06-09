Brent торгуется у $93,4/барр

Индексы S&P 500 и Nasdaq выросли в понедельник, Dow Jones снизился. Фондовые индексы Японии, материкового Китая и Южной Кореи растут во вторник. Цены на нефть падают утром вторника, Brent торгуется у $93,4 за баррель.

Американские фондовые индексы S&P 500 и Nasdaq Composite выросли по итогам торгов понедельника, тогда как Dow Jones Industrial Average завершил сессию в минусе.

Инвесторы оценивали динамику событий на Ближнем Востоке после обмена Ирана и Израиля ударами, вызвавшего опасения по поводу новой волны эскалации напряженности в регионе.

Президент США Дональд Трамп призвал стороны незамедлительно прекратить взаимные обстрелы.

Позднее иранское командование объявило, что приостановит удары по Израилю, но готово возобновить их в случае продолжения боев в Ливане. В свою очередь власти Израиля сообщили, что прекратят обстрелы Ирана, но продолжат боевые операции на юге Ливана.

Между тем котировки бумаг компаний, ориентированных на ИИ-сектор, восстанавливались в понедельник после снижения на прошлой неделе, спровоцированного слабыми прогнозами Broadcom (SPB: AVGO).

Акции технологических компаний оказались под давлением из-за сомнений в их способности оправдать ожидания инвесторов, отметил главный инвестиционный директор UBS Global Wealth Management Марк Хефеле, добавив, что фундаментальные показатели чипмейкеров остаются сильными.

Аналитики Citigroup Inc. (SPB: C) повысили прогноз значения индекса S&P 500 на конец текущего года до 8100 пунктов с 7700 пунктов, а также улучшили оценку совокупной прибыли на акцию компаний, входящих в расчет этого индекса, до $350 с $320 в 2026 году. Дальнейшая динамика прибыли будет во многом зависеть от способности эмитентов реализовать потенциал роста эффективности за счет ИИ, полагают в банке.

Лидером роста среди компонентов S&P 500 стала Intel Corp. (SPB: INTC), нарастившая рыночную стоимость на 11,2% после сообщения The Information о том, что компания Google, входящая в Alphabet Inc. (SPB: GOOG), заказала у Intel производство более 3 млн тензорных процессоров (TPU).

Бумаги чипмейкеров Broadcom, Advanced Micro Devices (SPB: AMD) и Micron Technology подорожали на 2,8%, 5,1% и 9,9% соответственно.

Акции Marvell Technology Group, выпускающей телекоммуникационное оборудование и чипы, выросли на 9,6% на новостях, что эта компания с 22 июня будет включена в расчет S&P 500.

Капитализация Nvidia Corp. (SPB: NVDA) увеличилась на 1,7%. Компания анонсировала серию соглашений с ведущими южнокорейскими технологическими компаниями, включая SK Telecom и Naver, для создания масштабной ИИ-инфраструктуры в Азии.

Среди других представителей "великолепной семерки" котировки Tesla (SPB: TSLA) поднялись на 4,6%. БумагиApple Inc. (SPB: AAPL) подешевели на 1,9%, Alphabet Inc. - на 1,4%, Meta (SPB: META) (признана в РФ экстремистской организацией и запрещена) - на 1,3%, Microsoft Corp. (SPB: MSFT) - на 1,2%, Amazon.com Inc. (SPB: AMZN) - на 0,3%.

Рыночная стоимость фармацевтической Eli Lilly (SPB: LLY) повысилась на 1,6% на сообщениях о позитивных результатах испытания ее нового препарата от ожирения.

Самые большие потери в S&P 500 понесли Akamai Technologies (-5%), Hershey (-4,7%), Ciena (-4,4%), GoDaddy (-4,4%) и Vulcan Materials (-4,1%).

Dow Jones Industrial Average снизился на 0,16% - до 50786,01 пункта.

Значение Standard & Poor''s 500 увеличилось на 0,3% - до 7405,73 пункта.

Индекс Nasdaq Composite прибавил 0,86% и закрылся на отметке 25929,66 пункта.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона во вторник меняются без единой тенденции.

Значение японского Nikkei 225 к 8:38 МСК увеличилось на 1,9% вслед за подъемом технологического сектора.

Цена акций Tokyo Electron выросла на 9,4%, Advantest - на 3,9%, Kioxia - на 4,9%, Murata Manufacturing - на 13,4%, Renesas Electronics - на 6,3%, Screen Holdings - на 6%, Disco Corp. - на 5,9%, Panasonic - на 8,1%.

Финансовый сектор показывает положительную динамику на фоне подготовки рынка к повышению процентной ставки Банка Японии на следующей неделе. Бумаги Mitsubishi UFJ Financial Group подорожали на 0,7%, Mizuho Financial Group - на 2,2%, Sumitomo Mitsui Financial Group - на 1,6%.

Котировки бумаг автопроизводителей Honda и Toyota повысились на 0,8% и 0,3%, тогда как Nissan - снизились на 1,1%.

Кроме того, акции выпускающей цветные металлы Sumitomo Metal Mining подешевели на 3,8%, фармацевтической Sumitomo Pharma - на 3,3%, производителей электроники Hitachi и Sharp - на 2,8% и 2,6% соответственно.

Китайский индекс Shanghai Composite к 8:38 МСК прибавил 0,7%, в то время как гонконгский Hang Seng находился практически на уровне закрытия предыдущей сессии.

Котировки акций золотодобывающей Laopu Gold опустились на 4,8% в ходе торгов в Гонконге, образовательной New Oriental Education & Technology Group - на 4,1%, нефтяной PetroChina Co. (SPB: 857) - на 3,9%, производителя цветных металлов CMOC - на 2,5%.

При этом лидерами роста выступают бумаги чипмейкера Semiconductor Manufacturing International Corp., подорожавшие на 4,7%, компьютерной Lenovo - на 3,8%, интернет-компаний Tencent (SPB: 700) - на 3,1%.

Экспорт Китая в мае вырос на 19,4% в годовом выражении и достиг рекордных $376,78 млрд, сообщило Главное таможенное управление страны. Импорт увеличился на 27,4% - до $271,35 млрд.

Аналитики в среднем прогнозировали повышение первого показателя на 15%, второго - на 25%, по данным Trading Economics.

Значение южнокорейского индекса Kospi к 8:35 МСК подскочило на 8,2%.

Цена акций одного из крупнейших в мире производителей чипов и смартфонов Samsung Electronics выросла на 8,1%, чипмейкера SK Hynix - на 13,8%, производителя цветных металлов Korea Zinc - на 6,2%, сталелитейной Posco - на 1,8%, производителя аккумуляторов LG Energy Solution - на 3%, KB Financial Group - на 2%.

Экономика Южной Кореи в первом квартале увеличилась на 1,8% по сравнению с предыдущими тремя месяцами, согласно окончательным данным Банка Кореи. Таким образом, темпы повышения стали максимальными за пять лет (с первого квартала 2021 года).

Предварительно было объявлено о росте на 1,7%, и аналитики не ожидали пересмотра показателя, сообщает Trading Economics.

Австралийский S&P/ASX 200 опустился на 0,1%.

Котировки акций производителей урана Paladin Energy, Deep Yellow и Boss Energy упали соответственно на 9%, 6% и 5,9% и вошли в число лидеров снижения.

Капитализация крупнейших горнодобывающих компаний мира BHP и Rio Tinto сократилась на 1,6%.

Цены на нефть утром во вторник падают после роста накануне, инвесторы оценивают перспективы ближневосточного конфликта.

Цена августовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:13 мск составляет $93,44 за баррель, что на $0,81 (0,86%) ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. В понедельник эти контракты подорожали на $1,16 (1,24%), до $94,25 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) уменьшились в цене к этому времени на $1,15 (1,26%), до $90,15 за баррель. По итогам предыдущей сессии их стоимость увеличилась на $0,76 (0,84%), до $91,30 за баррель.

Иран и Израиль договорились прервать атаки друг против друга, что повышает надежды на продвижение мирных переговоров, пишет Trading Economics. В выходные они обменялись ударами, поставив под угрозу и без того хрупкое перемирие и спровоцировав опасения более масштабной эскалации.

Президент США Дональд Трамп призвал обе страны деэскалировать конфликт и заявил, что переговоры с Тегераном продолжаются, а цены на нефть по окончании боевых действий должны снизиться.

При этом Ормузский пролив де-факто остается закрытым из-за двойной блокады со стороны США и Ирана.