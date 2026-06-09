"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет негативную оценку акций "РусГидро" с прогнозной стоимостью на уровне 0,43 рубля за штуку, сообщается в материале аналитика Дмитрия Булгакова.

Правительство РФ приняло решение о направлении всей прибыли "РусГидро" в 2023-2029 гг. на инвестпрограмму, говорится в проекте годового отчета эмитента.

Также из данных следует, что инвестпрограмма компании в 2026 году вырастет на 16% по сравнению с 2025 годом, до 390 млрд руб.

Благодаря завершению крупных строек и выходу на рыночные тарифы ожидается, что показатель EBITDA "РусГидро" до 2030-2035 гг. вырастет более чем в два раза с текущих уровней.

"Решение означает, что дивиденды за 2023-2029 гг., вероятно, не будут выплачиваться, так как вся прибыль будет направляться на инвестпрограмму. Рост инвестпрограммы в 2026 г. также может ограничивать свободный денежный поток и дивидендный потенциал компании, - указывает Булгаков. - Позитивный долгосрочный ориентир по EBITDA к 2030-2035 гг. частично смягчает негатив, но не меняет ближайших рисков для акций".

"БКС МИ" сохраняет "негативный" взгляд на "РусГидро".

"Ключевой фактор для инвестиционной привлекательности бумаги - отсутствие дивидендов в ближайшие несколько лет. Потенциальный рост EBITDA важен для оценки компании и будущих денежных потоков и в значительной степени уже учтен в нашей оценке компании", - пишет аналитик.

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