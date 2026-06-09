Цены рублевых корпбондов во вторник не покажут значимой динамики на фоне противоречивых факторов

Москва. 9 июня. Котировки рублевых корпоративных облигаций во вторник, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне влияния противоречивых внешних и внутренних факторов. Участники рынка будут анализировать новости относительно продолжающихся конфликтов вокруг Украины и на Ближнем Востоке, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА".

Президент США Дональд Трамп считает, что Израиль не станет снова наносить удары по Ирану. "Я не думаю, что это произойдет. Все складывается очень хорошо. Иран делает то, что должен делать, я не думаю, что это произойдет", - ответил Трамп на соответствующий вопрос журналиста Sky News.

Кроме того, Трамп заявил, что США в ближайшие две недели объявят о "полной победе" над Ираном и заключат окончательную сделку. Он также вновь подчеркнул, что Тегеран в результате сделки с Вашингтоном откажется от обладания ядерным оружием.

Трамп также сообщил, что американские военные продолжат в полной мере осуществлять блокаду иранских портов, пока Вашингтон и Тегеран не добьются финальных договоренностей об урегулировании кризиса.

Американские фондовые индексы S&P 500 и Nasdaq выросли по итогам торгов понедельника, в то время как Dow Jones завершил сессию в минусе (-0,16%, до 50786,01 пункта). Инвесторы оценивали динамику событий на Ближнем Востоке после обмена ударами между Ираном и Израилем, вызвавшего опасения по поводу новой волны эскалации напряженности в регионе. Значение индекса S&P 500 увеличилось на 0,3% - до 7405,73 пункта, Nasdaq прибавил 0,86% и закрылся на отметке 25929,66 пункта.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона во вторник меняются без единой тенденции. Значение японского Nikkei 225 к 8:38 мск увеличилось на 1,9% вслед за подъемом технологического сектора. Китайский индекс Shanghai Composite прибавил 0,7%, в то время как гонконгский Hang Seng находился практически на уровне закрытия предыдущей сессии. Значение южнокорейского индекса Kospi к 8:35 мск подскочило на 8,2%. Австралийский S&P/ASX 200 опустился на 0,1%.

Цены на нефть утром во вторник падают после роста накануне, инвесторы оценивают перспективы ближневосточного конфликта. Цена августовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures на 8:45 мск составляет $93,05 за баррель, что на 1,25% ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. Фьючерсы на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) уменьшились в цене к этому времени на 1,6%, до $89,85 за баррель.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в понедельник сократилась в 1,2 раза относительно предыдущего торгового дня и осталась выше средних значений - суммарный объем торгов бондами на Мосбирже составил 15,606 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 13,232 млрд рублей. При этом котировки большинства корпоративных облигаций продемонстрировали смешанную динамику.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 8 июня опустился на 0,05% относительно предыдущего торгового дня, понизившись до отметки 121,12 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds увеличился на 0,06%, поднявшись до 1298,43 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах повышения оказались облигации "Автодор ГК-003Р-02" (+0,31%), "ГазпромКапитал-БО-001Р-04" (+0,27%) и "СистемаАФК-1Р-11" (+0,15%), а в лидерах падения - "Самолет ГК-БО-П11" (-0,65%), "Ростелеком-001P-05R" (MOEX: RTKM) (-0,36%) и "Почта России-БО-002P-03" (-0,35%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ПАО "Магнит" (MOEX: MGNT) зафиксировало объем размещения трехлетнего флоатера серии БО-005Р-06 на уровне 61,5 млрд рублей. Сбор заявок на эмиссию планируемым объемом не менее 20 млрд рублей прошел 8 июня. По выпуску будут выплачиваться ежемесячные переменные купоны, определяемые как сумма доходов за каждый день купонного периода исходя из ключевой ставки Банка России плюс спред. Ориентир спреда к КС составляет не выше 150 базисных пунктов (б.п.). Техразмещение запланировано на 16 июня. Выпуск удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и резервов, а также страховых резервов. Неквалифицированным инвесторам облигации будут доступны при условии прохождения теста №8.

ООО "Балтийский лизинг" (OKPO code: 50875927) установило финальный ориентир ставки купона трехлетних облигаций серии БО-П24 объемом не менее 500 млн рублей на уровне 18,00% годовых. Ориентиру соответствует доходность к погашению в размере 19,56% годовых. По выпуску будут выплачиваться фиксированные ежемесячные купоны. Сбор заявок прошел 8 июня. По займу предусмотрена амортизация: по 33% от номинала будет погашаться в даты выплат 12-го и 24-го купонов, еще 34% номинала - в дату выплаты 36-го купона, в результате индикативная дюрация составит около 1,6 года. Техразмещение запланировано на 10 июня. Выпуск доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам.

ОАО "РЖД" 9 июня с 11:00 до 15:00 мск проведет сбор заявок на дополнительный выпуск №1 дисконтных облигаций серии 001Р-53R с фиксированным купоном планируемым объемом 20 млрд рублей. Ориентир по цене доразмещения - не ниже 89,50% от номинала плюс накопленный купонный доход (НКД). Техразмещение запланировано на 16 июня. Выпуск удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и резервов, страховых резервов, а также требованиям по включению в ломбардный список ЦБ. Облигации доступны для покупки неквалифицированным инвесторам.

Кроме того, ОАО "РЖД" установило ставку 21-го купона облигаций серии 001Р-33R на уровне 15,44% годовых, ставку 9-го купона бондов серии 001P-46R - на уровне 15,64% годовых.

ООО "Сибирское стекло" ("Сибстекло", крупнейший производитель стеклотары за Уралом, актив "РАТМ Холдинга") 10 июня начнет размещение трехлетних облигаций серии БО-04 объемом 250 млн рублей. Эмиссия будет размещаться по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов. Ставка 1-18-го купонов установлена на уровне 25,5% годовых, объявлена оферта через 1,5 года. По займу будет предусмотрена возможность досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента в дату окончания 22-го купона, а также амортизация: по 20% от номинала будет погашено в даты окончания 30-го и 33-го купонов, еще 60% номинала в дату завершения 36-го купона.

ООО "Электроаппарат" 11 июня начнет размещение 5-летних облигаций серии БО-04 объемом 150 млн рублей. Ставка квартальных купонов установлена на уровне 17,5% годовых до погашения.

ООО "ВУШ" (входит в "Вуш холдинг" (MOEX: WUSH)) 18 июня с 11:00 до 15:00 мск проведет сбор заявок на облигации серии 001P-07 со сроком обращения 3,3 года объемом 1 млрд рублей. По выпуску будут выплачиваться фиксированные ежемесячные купоны. Ориентир ставки купона - не выше 22,50% годовых, ему соответствует доходность к погашению на уровне не выше 24,97% годовых. Техразмещение запланировано на 23 июня. Выпуск доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам при условии прохождения теста №6.

ПАО "Т Плюс" (MOEX: VTGK) планирует в третьей декаде июня провести сбор заявок на облигации серии 002Р-02 планируемым объемом 20 млрд рублей. Срок обращения облигаций - три года. По выпуску будет выплачиваться ежемесячный купон, привязанный к ключевой ставке ЦБ. Ориентир спреда к КС - 150 базисных пунктов. Выпуск удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и резервов, а также страховых резервов. Облигации будут доступны для неквалифицированных инвесторов при условии прохождения теста.

АО "Почта России" (OKPO code: 41587589) установило ставки 9-11-го купонов 10-летних облигаций серии БО-002Р-02 объемом 10 млрд рублей на уровне 17,5% годовых, сообщил эмитент. Компания разместила выпуск в июне 2022 года по ставке полугодового купона 10,15% годовых.

ООО "Омега" установило ставку 24-го купона облигаций серии БО-01 на уровне 18,5% годовых. Компания завершила размещение дебютных бондов со сроком обращения 3,5 года номинальным объемом 600 млн рублей в январе 2025 года, реализовав 78,37% эмиссии на 470,2 млн рублей. По выпуску предусмотрены переменные ежемесячные купоны. Формула для расчета: ключевая ставка Банка России, действующая по состоянию на 5-й рабочий день до даты начала купонного периода, плюс спред 4% годовых. По займу предусмотрена амортизация: по 50% от номинала будет погашено в даты окончания 36-го и 42-го купонов.

ПАО "Норильский никель" (MOEX: GMKN) выкупило по оферте 4 млн 998 тыс. 853 облигации серии БО-001Р-10-USD по цене 100% от номинала, или 99,98% эмиссии. Компания разместила 5-летний выпуск объемом $500 млн в июне 2025 года. Ставки 1-12-го ежемесячных купонов установлены на уровне 8% годовых, 13-60-го купонов - 7,5% годовых. Номинал облигаций - $100.

НК "Роснефть" (MOEX: ROSN) выкупила по оферте 803 тыс. 617 облигаций серии 002P-10 по цене 100% от номинала, или 5,4% эмиссии. Компания разместила 10-летний выпуск объемом 15 млрд рублей в июне 2020 года по ставке квартального купона 5,8% годовых.

ООО "ПР-лизинг" 30 июня приобретет по оферте до 150 тыс. облигаций серии 002Р-03 по цене 98,5% от номинала. Компания разместила 10-летний выпуск объемом 2 млрд рублей в августе 2025 года по ставке ежемесячного купона 20% годовых. Предусмотрена оферта в 2027 году.

АО "Симпл солюшнз кэпитл" 30 июня выкупит по оферте до 100 тыс. облигаций серии 001P-01 по цене 93% от номинала и до 300 тыс. бондов серии 001Р-02 по цене 97,5% от номинала. Компания разместила 10-летний выпуск 001Р-02 с офертой через два года объемом 700 млн рублей в марте 2026 года по ставке ежемесячного купона 21% годовых.

ООО "АгроДом" допустило дефолт по выплате 13-го купона, а также по погашению первой амортизационной части (10% номинала) облигаций БО-02 на общую сумму 9,97 млн рублей. Причина неисполнения обязательств - недостаток денежных средств. Двухлетний выпуск объемом 80 млн рублей был размещен в июле 2025 года по ставке ежемесячного купона 30% годовых до оферты с исполнением 29 апреля 2026 года. Ставки последующих купонов до погашения компания установила в размере 15% годовых.