Рубль продолжит отыгрывать потери во вторник - ПСБ

Рубль продолжит отыгрывать потери к доллару США и юаню в течение торговой сессии вторника, говорится в комментарии управляющего по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Богдана Зварича.

Рубль перешел к восстановлению в понедельник, отыгрывая потери, понесенные на прошлой неделе, констатирует эксперт. Поддержку ему оказали попытки роста цен на рынке энергоносителей и неуверенность участников торгов в том, что объемов покупок по бюджетному правилу хватит для нормализации баланса спроса и предложения на рынке, отмечает он.

Тренд на укрепление рубля, поддерживаемый смещением баланса в пользу предложения иностранной валюты, может сохраниться и во вторник, однако темпы его, скорее всего, замедлятся, что будет обусловлено ухудшением ситуации в ценах на нефть, полагает Зварич.

"В сложившейся ситуации ожидаем попыток закрепления юаня в нижней половине диапазона 10,5-11 руб. за юань, а доллар может уйти ниже 73 руб./$1", - указывает аналитик ПСБ.

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