Рубль в понедельник заметно укрепился в паре с юанем на фоне позитивной динамики цен на нефть

Москва. 8 июня. Китайский юань упал на Московской бирже по итогам торгов в понедельник, рубль вырос на фоне позитивной динамики на рынке нефти. Курс китайской валюты в 19:00 мск составил 10,7055 руб., что на 16,45 коп. ниже уровня закрытия предыдущих торгов.

ЦБ РФ опустил официальный курс доллара с 9 июня на 20,45 копейки, до 73,2644 руб./$1, и уменьшил курс евро на 27,84 копейки, до 85,2798 руб./EUR1.

Банк России изменил порядок расчета официального курса евро к рублю: с 8 июня будет его определять на основе курса доллара США к рублю и курса евро к доллару США Европейского центрального банка (ЕЦБ) по состоянию на 15:30 мск в текущий рабочий день, говорится в сообщении ЦБ.

"Данное изменение связано с низкими оборотами по валютной паре рубль/евро на внутреннем валютном рынке, что снижает репрезентативность ежедневного прямого расчета курса евро к рублю на основе фактических конверсионных операций", - пояснил Банк России.

"Курс китайского юаня на прошлой неделе вернулся к важному уровню около 10,8 руб., прибавив около 3% за несколько дней в преддверии публикации параметров операций Минфина по бюджетному правилу. Объявленный объем покупок оказался ближе к нижней границе ожиданий рынка, что ограничило реакцию участников и не привело к продолжению роста курса. Суммарные чистые покупки валюты в июне составят примерно 5 млрд рублей в день после приблизительно 1 млрд в мае, и несмотря на заметный рост, будут играть ограниченную роль для динамики рубля на фоне сохраняющихся значительных валютных поступлений от экспорта", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке аналитик компании "ТКБ Инвестмент партнерс" Максим Гладских.

Рубль может показать в июне умеренное ослабление, говорится в материале эксперта "БКС Экспресс" Дмитрия Бабина.

"В июне спрос на иностранную валюту может увеличиваться, в первую очередь, за счет большего объема, необходимого Минфину для исполнения бюджетного правила, - отмечает аналитик. - Дополнительное наращивание покупок может наблюдаться со стороны импорта, который способен восстанавливаться вслед за активностью потребителей и бизнеса благодаря смягчению денежно-кредитных условий".

Сезонный фактор, по мнению Бабина, тоже способен оказывать заметное давление на курс рубля, так как традиционно в сезон отпусков повышается спрос на инвалюту. В то же время ее предложение может оставаться ограниченным, несмотря на высокие нефтяные цены. Это обусловлено давлением на количественный объем экспорта со стороны санкций и геополитической ситуации, полагает эксперт.

"Поэтому в июне рубль может показать умеренное ослабление, - допускает Бабин. - В базовом сценарии пара CNY/RUB сумеет закрепиться над уровнем 11 руб./юань. В этом случае официальный курс доллара поднимется в район 75 руб./$1, если у нас, как и на мировом рынке, отношение китайской валюты к американской (пара USD/CNY) останется около текущего значения 6,8".

Существуют риски, что рубль может оказаться более крепким, чем заложено в прогнозе на 2026 год (81,5 руб./$1), сказал журналистам глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников в кулуарах ПМЭФ. По его словам, накопленная валютная ликвидность и продажа валюты при ослаблении рубля сгладят его движение к более сбалансированным уровням. "Есть риски, что рубль будет более крепким, чем в прогнозе", - ответил министр на вопрос, идет ли динамика рубля по более крепкой траектории, чем заложено в прогнозе на 2026 год.

Решетников отметил, что с одной стороны, "с мая возобновлены операции по бюджетному правилу, Минфин уже покупает валюту". Но с другой стороны, по его словам, "дополнительный стабилизирующий фактор - это накопленная валютная ликвидность и сохраняющаяся положительная внешнеторговая позиция". "Поэтому движение курса не обязательно будет односторонним: при ослаблении рубля часть участников рынка может увеличивать предложение валюты. Это будет сглаживать переход к более сбалансированным уровням", - считает Решетников.

Как сообщалось, Минэкономразвития РФ в мае заложило прогноз среднегодового курса доллара в 2026 году на уровне 81,5 руб., в 2027 году - 87,4 руб., в 2028 году - 92,0 руб., в 2029 году - 96,0 руб.

Пространство для снижения ключевой ставки в РФ сейчас есть, последние месяцы инфляция в пересчете на год ниже 4%, кроме того сказал Решетников. При этом он отметил, что текущие решения ЦБ по ставке крайне важны, но они скажутся на динамике экономики уже с определенным лагом примерно в 9 месяцев.

"Последние месяцы у нас месячная инфляция в переоценке на год ниже 4%. Поэтому пространство для снижения ставки есть", - сказал министр, комментируя вопрос о динамике инфляции в РФ. "Между решениями ЦБ и влиянием на экономику существует лаг, причем он достаточно большой. Базовая оценка - девять месяцев, когда-то он меньше, когда-то больше", - добавил Решетников. "Поэтому, по большому счету, текущие решения ЦБ крайне важны, но они определяют более длинный горизонт", - сказал министр.

Цены на нефть сократили рост на торгах в понедельник на сообщении иранского агентства Fars о том, что Тегеран намерен прекратить военные действия в отношении Израиля. Позднее иранское командование объявило о приостановке ударов по Израилю, но готово возобновить их в случае продолжения боев в Ливане.

Цена августовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 19:00 мск составляет $94,8 за баррель, что на 1,83% выше, чем на закрытие предыдущих торгов. Фьючерсы на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) выросли в цене к этому времени на 1,27%, до $91,68 за баррель.

До этого в ходе сессии цена Brent поднималась до $98,08 за баррель, WTI - до $95,47 за баррель.

Ранее Иран и Израиль обменялись ударами, и трейдеры опасались, что это поставит под угрозу хрупкое перемирие в регионе.

Президент США Дональд Трамп в понедельник призвал стороны незамедлительно остановить обмен ударами.

Армия обороны Израиля сообщила, что военные в воскресенье вечером впервые с 8 апреля обнаружили и перехватили несколько баллистических ракет, запущенных Ираном. В свою очередь Трамп заявлял, что попросит власти Израиля не наносить ответный удар по Ирану. Президент США отмечал, что удары Ирана по Израилю не изменили его намерения достичь дипломатического решения с Тегераном.

Однако в понедельник стало известно, что Израиль нанес авиационные удары по военным целям в западной и центральной частях Ирана. Армия обороны Израиля также сообщила о нанесении ударов по иранскому нефтехимическому комплексу в городе Бендер-Махшехр на юго-западе страны.

В минувшие выходные семь стран ОПЕК+ приняли решение увеличить квоты по добыче нефти в июле на 188 тыс. баррелей в сутки. Таким образом, общая квота альянса на июль составит 35,83 млн б/с без учета компенсаций со стороны нарушителей сделки.

Ставки межбанковского кредитного рынка продемонстрировали смешанную динамику относительно предыдущего торгового дня. Согласно расчетам ЦБ, проведенным 8 июня, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за пятницу поднялась на 4 базисных пункта - 14,16% годовых. Срочная версия RUONIA на срок 1 месяц в понедельник осталась на уровне предыдущего торгового дня - 14,22%, версия на 3 месяца понизилась на 5 базисных пунктов - до 14,77% годовых. Срочная версия RUONIA на срок 4 месяца опустилась на 4 базисных пункта, до 15,64% годовых.