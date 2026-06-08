Рынок акций РФ начал неделю с отката ниже 2520п по индексу МосБиржи, обновив минимум с ноября 2025г

Москва. 8 июня. Рынок акций РФ в понедельник продолжил снижение на фоне сохраняющейся геополитической напряженности в связи с конфликтом РФ и Украины, санкционных рисков со стороны Запада, снижения металлов и забуксовавшей в росте нефти (фьючерс на нефть Brent вернулся ниже $95 за баррель после роста днем до $98). Индекс МосБиржи на фоне укрепления рубля откатился ниже 2520 пунктов, обновив на закрытие торгов минимум с 17 ноября 2025 года.

По итогам основных торгов индекс МосБиржи составил 2517,64 пункта (-1,7%, минимум сессии - 2511,41 пункта), индекс РТС - 1082,53 пункта (-1,4%). Лидерами снижения среди индексных акций выступили бумаги ПАО "Группа Позитив" (MOEX: POSI) (-5,4%), "ММК" (MOEX: MAGN) (-4,3%), "Совкомфлота" (MOEX: FLOT) (-3%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-2,8%).

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 9 июня, составил 73,2644 руб. (-20,45 копейки).

Подешевели также акции "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-2,8%), "Русала" (MOEX: RUAL) (-2,8%), "Яндекса" (MOEX: YDEX) (-2,6%), МКПАО "Озон" (MOEX: OZON) (-2,6%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-2,5%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-2,5%), "Полюса" (MOEX: PLZL) (-2,5%), "Хэдхантера" (SPB: HEAD) (-2,5%), "ДОМ.РФ" (MOEX: DOMRF) (-2,4%), МКПАО "Лента" (MOEX: LENT) (-2,4%), "Т-Технологии" (MOEX: T) (-2,4%), Совкомбанка (MOEX: SVCB) (-2,2%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-1,9% и -1,9% "префы"), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-1,9%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-1,7%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-1,7%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-1,4%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-1,4%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-1,4%), "ИКС 5" (MOEX: X5) (-1,4%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-0,9%), "ВК" (MOEX: VKCO) (-0,8%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-0,7% и -0,6% "префы"), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (-0,6%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-0,5%), "ФосАгро" (MOEX: PHOR) (-0,5%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-0,1%).

Просели бумаги "Мосэнерго" (MOEX: MSNG) (-0,8%, до 1,925 рубля) после роста в пятницу и утром в понедельник на новостях о том, что совет директоров ПАО рекомендовал акционерам выплатить дивиденды за 2025 год в размере 0,2717 руб. на акцию, при этом базой для выплат станет в том числе нераспределенная прибыль прошлых лет. Закрытие реестра акционеров под выплаты рекомендовано назначить на 14 июля.

Подорожали в понедельник акции "МТС" (MOEX: MTSS) (+0,2%).

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил в понедельник, что такие действия Киева, как удар по пассажирскому поезду в Крыму, существенно осложняют дальнейшие попытки перехода к мирному урегулированию конфликта. "Это преступные действия киевского режима. Безусловно, подобные действия существенно осложняют какие-либо дальнейшие попытки перехода к мирному урегулированию", - сказал Песков журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.

Он подчеркнул: "Мы остаемся открытыми к этому, но вы видите, что сам киевский режим делает все, чтобы затормозить этот процесс".

Также в понедельник стало известно, что Еврокомиссия объявила о выделении почти 2,8 млрд евро "на поддержку финансовой стабильности Украины и усилий по проведению реформ". "Приверженность Украины и скорость проведения значимых реформ заслужили эту выплату, и теперь мы также прокладываем путь для дальнейшего прогресса в переговорах о вступлении", - заявила член ЕК по вопросам расширения ЕС Марта Кос.

В коммюнике Еврокомиссии уточняется, что сумма около 2,8 млрд евро - это седьмой транш в рамках Украинского фонда, "ключевого инструмента ЕС для поддержки восстановления экономики Украины, программы реформ и продвижения к членству в ЕС".

С учетом этой последней выплаты общая сумма помощи ЕС по плану для Украины достигает 29,5 млрд евро, что составляет почти 77% от финансирования, доступного в рамках первого компонента фонда, который обеспечивает прямую поддержку государственного бюджета, напомнили в Брюсселе. Сообщается, что эти средства предназначаются для удовлетворения финансовых потребностей Украины и поддержания государственного управления в условиях продолжающихся боевых действий.

Официальный представитель Еврокомиссии Паула Пинью заявила в понедельник, что ЕК может утвердить на своем уровне для предложения Совету ЕС 21-й пакет санкций в отношении России на этой неделе. "Вы знаете, что мы работаем сейчас над 21-м пакетом санкций, который с нашей стороны мы сможем утвердить очень-очень скоро, уже на этой неделе", - сказала пресс-секретарь на брифинге в Брюсселе в понедельник. После утверждения в Еврокомиссии предложение по санкциям рассматривается в Совете ЕС, где для принятия решения требуется единогласие всех 27 государств-членов.

Как отмечает старший портфельный управляющий УК "Первая" Андрей Алексеев, рынок акций РФ продолжает снижение, совокупность факторов играет не в пользу покупателей.

Экономика РФ сократилась в первом квартале на 0,2%, прогноз роста на 2026 год составляет 0,4-0,5%. При этом ЦБ РФ занимает осторожную позицию по дальнейшему снижению ставки. Представитель Банка России отметил, что пространство для снижения ключевой ставки в июне не увеличилось и ставка не обязательно должна снижаться на каждом заседании. Ранее отмечался рост корпоративного кредитования в апреле. Инфляция, согласно последним недельным данным Росстата, ускорилась, хотя и за счет волатильных компонент. Геополитическая напряженность также оказывает негативное влияние на сантимент инвесторов. Тренда на ослабление рубля не наблюдается, небольшое снижение на прошлой неделе могло быть вызвано разовыми факторами, а покупки юаня и золота Минфином и Банком России будут проходить в июле по нижней границе ожидавшегося диапазона (покупки вырастут с 1,2 млрд до 5,3 млрд рублей), отметил эксперт.

На текущей неделе Банк России опубликует бюллетени "О чем говорят тренды" (9 июня) и "Денежно-кредитные условия и трансмиссия ДКП" (10 июня), а также данные по недельной инфляции и за май (10 июня), напомнил Алексеев.

По словам эксперта по фондовому рынку компании "БКС Мир инвестиций" Андрея Смирнова, индекс МосБиржи обновил годовой минимум и приблизился к рубежу 2500 пунктов. Сказалось усиление геополитической напряженности, в частности риски новых санкций США, и сообщения о том, что военные корабли ЕС получили разрешение задерживать в Средиземном море суда с российской нефтью. Давление на акции оказал и валютный фактор - рубль умеренно подорожал. Кроме того, на фоне роста доллара на мировом рынке подешевели драгметаллы, палладий, платина. Нефть подросла, подогреваемая очередной волной эскалации на Ближнем Востоке, отметил эксперт.

На мировых рынках преобладают минорные настроения после выхода в США сильного отчета по рынку труда за май - статистика говорит в пользу длительного периода высоких процентных ставок ФРС. Во вторник выйдет статистика по торговому балансу США и КНР, Минэнерго США (EIA) опубликует краткосрочный прогноз ситуации на рынках энергоносителей. На российском рынке Сбербанк планирует представить финансовые результаты по РСБУ за май, "Мосгорломбард" (MOEX: MGKL) раскроет операционные результаты за прошлый месяц. "ВИ.ру" (MOEX: VSEH), "Промомед" (MOEX: PRMD), "Красноярскэнергосбыт" (MOEX: KRSB) проведут ГОСА по утверждению дивидендов, напомнил эксперт.

"Сохраняется риск спуска индекса МосБиржи до уровня поддержки 2500 пунктов, откуда уже высоко вероятен отскок вверх", - считает Смирнов.

Главный аналитик компании "Алор брокер" Андрей Зацепин считает, что есть высокие риски ухода индекса МосБиржи ниже рубежа 2500 пунктов.

Наблюдавшийся на прошлой неделе отскок вверх завершился новыми распродажам, индекс МосБиржи находится в районе годовых минимумов, долгосрочный тренд остается нисходящим. По-прежнему нет поводов для масштабных покупок акций - ситуация с бюджетом РФ неудовлетворительная, придется увеличивать дефицит бюджета и покрывать его новыми заимствованиями, что всегда стимулирует инфляцию, для борьбы с которой ЦБ будет замедлять снижение ставки. Переговоры с Украиной окончательно заглохли, есть риски получения новых санкций от США. При таком фоне вероятность возобновления распродаж российских акций в ближайшее время велика, не исключен уход индекса МосБиржи под отметку 2500 пунктов, считает аналитик.

На Ближнем Востоке стороны конфликта продолжают обмениваться ударами, мировое соглашение между Ираном и США если не полностью отправлено в утиль, то далеко отодвинуто. Технически нефть Brent пока остается в широком коридоре $92-100 за баррель, но блокировка Ормузского пролива продолжает снижать имеющиеся запасы углеводородов, что будет толкать их цены вверх. Поэтому короткие позиции по нефти выглядят более рискованными, чем "лонги", полагает Зацепин.

По словам инвестиционного стратега ИК "Гарда Капитал" Александра Бахтина, российский рынок акций продолжает двигаться к отметке 2500 пунктов по индексу МосБиржи. Давление на котировки усиливается на фоне роста геополитических рисков: переговорный процесс по украинскому кризису фактически застопорился, а западные страны продолжают усиливать санкционное давление. Руководство ЕС разрешило своим военным судам в Средиземном море задерживать танкеры, перевозящие нефть из России. Дополнительным негативным фактором остается динамика валютного рынка. После кратковременного ослабления рубль вновь укрепляется, а нефть марки Brent пока не может закрепиться выше уровня $95 за баррель.

Уже на следующей неделе состоится заседание Банка России по ключевой ставке, однако рынок пока не демонстрирует оптимизма: индекс ОФЗ потерял около 2% от апрельских максимумов и по динамике начинает напоминать рынок акций. Наиболее вероятным сценарием выглядит снижение ключевой ставки на 50 б.п. (до 14% годовых), однако в краткосрочной перспективе это вряд ли существенно изменит ситуацию: стоимость кредитования останется высокой, а эффект для экономики проявится лишь со временем.

"По нашим оценкам, в июне рубль может постепенно ослабнуть до уровней около 88 руб./EUR1, 75 руб./$1 и 11 руб./юань. Это способно поддержать акции экспортеров, однако геополитический фактор, вероятно, продолжит доминировать, ограничивая потенциал роста российского рынка выше уровня 2600 пунктов по индексу МосБиржи", - считает Бахтин.

В Азии в понедельник наблюдалась негативная динамика индексов акций (лидировали в откате японский Nikkei 225 и южнокорейский Kospi, упавшие на 3,9-8,3%), в Европе динамика смешанная (индексы FTSE, CAC 40 выросли на 0,7-1%, DAX просел на 0,6%), растут США (индексы к 19:00 МСК выросли на 0,1-2% во главе с Nasdaq).

Биржи Австралии в понедельник были закрыты по случаю Дня рождения короля.

Негативным фактором для азиатских индексов стал обвал Уолл-стрит по итогам торгов в пятницу на опасениях, что Федрезерв США может повысить ключевую процентную ставку до конца года на фоне сильной статистики по рынку труда.

Рынок сейчас оценивает возможность одного повышения ставки на 25 базисных пунктов до конца года примерно в 42%, двух - в 26%, по данным CME FedWatch. Вероятность сохранения ставки на прежнем уровне составляет, по мнению участников рынка, около 24%.

Опубликованные в понедельник окончательные данные показали, что ВВП Японии в первом квартале 2026 года вырос на 0,5% относительно предыдущих трех месяцев. Окончательные данные совпали с предварительной оценкой. Аналитики, опрошенные Trading Economics, прогнозировали, что оценка будет ухудшена до 0,3%.

Объем заказов промышленных предприятий Германии в апреле сократился на 3,8% по сравнению с предыдущим месяцем, сообщило Федеральное статистическое агентство страны. Аналитики в среднем прогнозировали снижение на 1,2%, по данным Trading Economics.

На нефтяном рынке в понедельник цены выросли, хотя и отступили к вечеру от внутридневных максимумов после сообщений о готовности Ирана и Израиля приостановить взаимные удары.

Стоимость августовских фьючерсов на Brent к 19:00 МСК составила $94,77 за баррель (+1,8% и -2% в пятницу), июльская цена фьючерса на WTI - $91,63 за баррель (+1,2% и -2,7% в пятницу).

Ранее в ходе сессии цена Brent поднималась до $98,08 за баррель, WTI - до $95,47 за баррель на опасениях по поводу эскалации ближневосточного конфликта.

Армия обороны Израиля сообщила, что военные в воскресенье вечером впервые с 8 апреля обнаружили и перехватили несколько баллистических ракет, запущенных Ираном. Иерусалим в ответ нанес авиационные удары по военным целям в западной и центральной частях Исламской республики, а также по иранскому нефтехимическому комплексу в городе Бендер-Махшехр на юго-западе страны.

Президент США Дональд Трамп призвал стороны незамедлительно остановить обмен ударами, а также отметил, что по-прежнему намерен достичь дипломатического решения с Тегераном.

Позднее иранское командование объявило, что приостановит удары по Израилю, но готово возобновить их в случае продолжения боев в Ливане.

Между тем CNN сообщил со ссылкой на источник, что израильская сторона даст согласие на прекращение атак по Ирану, но продолжит наносить удары по югу Ливана.

В минувшие выходные семь стран ОПЕК+ приняли решение увеличить квоты по добыче нефти в июле на 188 тыс. баррелей в сутки. Таким образом, общая квота альянса на июль составит 35,83 млн б/с без учета компенсаций со стороны нарушителей сделки.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже лидировали в падении акции ПАО "ИВА" (MOEX: IVAT) (-22%), ПАО "Группа Астра" (MOEX: ASTR) (-16,7%), ГК "Самолет" (MOEX: SMLT) (-10,3%), "Глобалтрак менеджмент" (MOEX: GTRK) (-9,6%), ПАО "Теплант Восток" (MOEX: PRFN) (-8,5%), ПАО "Евротранс" (MOEX: EUTR) (-8%), "ТГК-14" (MOEX: TGKN) (-7,3%), ПАО "Диод" (MOEX: DIOD) (-7,3%), ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (MOEX: UNAC) (-7%).

Просели после отсечки дивидендов бумаги ПАО "Эйч Эф Джи" (MOEX: HNFG) (-6,8%).

Совет директоров "Мечела" (MOEX: MTLR) (-5,9% и -8,1% "префы") рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2025 год из-за убытка, сообщила компания. Чистый убыток "Мечела" по МСФО в прошлом году достиг 78,6 млрд рублей. Годовое собрание акционеров "Мечела" состоится 30 июня, реестр для участия в нем закроется 8 июня.

ПАО "Новороссийский комбинат хлебопродуктов" (MOEX: NKHP) (-0,9%, входит в группу "ОЗК"), один из крупнейших глубоководных зерновых терминалов в акватории Азово-Черноморского бассейна, продолжает работу в штатном режиме после атаки БПЛА на Новороссийск, сообщил "Интерфаксу" генеральный директор предприятия Юрий Медведев. "Предприятие работает в штатном режиме. Повреждений инфраструктуры терминала нет", - сказал Медведев.

Выросли в понедельник акции ПАО "РН-Западная Сибирь" (MOEX: CHGZ) (+3,8%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 19:00 МСК составил 60,56 млрд рублей (из них 6,71 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 4,2 млрд рублей на бумаги "Газпрома" и 4,193 млрд рублей на акции "Т-Технологии").