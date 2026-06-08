Акции Норникеля, ВК и Х5 будут интересны на текущей неделе - БКС Экспресс

Акции "Норильского никеля", "ВК" и ПАО "Корпоративный центр ИКС 5" (X5) будут интересны на текущей неделе, полагает аналитик БКС Экспресс Василий Буянов.

"За неделю Индекс Мосбиржи потерял 0,24% с учетом дополнительных торговых сессий, - отмечает он в комментарии. - Индекс полностью растерял сильный рост первых дней июня в свете новых ожиданий эскалации украинского конфликта и новостей о возможных дополнительных санкциях США. Низкие объемы торгов и накопившаяся неопределенность усиливают волатильность, поэтому сейчас стоит соблюдать особую осторожность при совершении сделок".

Акции "Норникеля" двигаются в широком боковике с декабря 2025 года. в диапазоне 119-142,5 руб., указывает эксперт. На прошлой неделе бумаги попытались пробить вверх локальное сопротивление в районе 134,3 руб., однако закрепиться выше уровня не смогли - в понедельник сессия проходит со снижением почти на 3%. Буянов полагает, что бумаги в ближайшее время разовьют движение к нижней границе диапазона и через две недели будут торговаться в коридоре 122-124 руб.(-4,5-6%).

Акции "ВК", в свою очередь, находятся в устойчивом нисходящем тренде с мартовских максимумов: бумаги последовательно обновили майские минимумы и в понедельник снижаются еще на 1,9%, фиксируя новые локальные минимумы. "С технической точки зрения локально стохастический осциллятор зашел в область перепроданности, что может вызвать кратковременный отскок, но без значимого уровня поддержки выше он вряд ли остановит падение, - отмечает Буянов. - Полагаем, что в ближайшее время котировки продолжат снижение и через две недели будут торговаться в диапазоне 218-222 руб. (-3,3-5%)".

Акции "ИКС 5" движутся в широком боковике с февраля 2026 года в диапазоне 2380-2578 руб. В понедельник наблюдается снижение почти на 2%, в результате чего котировки вновь подошли к нижней границе диапазона - поддержке около 2380 руб., которая уже неоднократно подтверждалась локальными минимумами апреля и мая, подчеркивает эксперт БКС.

"Продолжительное снижение последних сессий загнало стохастический осциллятор в область экстремальной перепроданности (3,7 и 17,4), что традиционно служит сильным сигналом к покупке, - отмечает Буянов. - Полагаем, что бумаги ритейлера в ближайшее время развернутся от поддержки и через две недели будут торговаться в коридоре 2470-2500 руб. (3-4,3%)".

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