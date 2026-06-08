Т-Инвестиции" сохраняют позитивную оценку акций "Транснефти" на фоне отчетности компании за 1К26, отмечается в комментарии аналитиков.

"Выручка "Транснефти" в 1К26 осталась на уровне прошлого года - 361 млрд рублей, а поддержку бизнесу продолжают оказывать индексация тарифов и рост добычи нефти в России, - отмечают эксперты брокера. - Главный негатив - давление на рентабельность. EBITDA немного снизилась, а маржа сократилась до 42,9% на фоне роста расходов, прежде всего зарплат".

Чистая прибыль акционеров снизилась на 9% год к году, однако финансовое положение, по оценке аналитиков, остается одним из самых сильных на рынке: у компании нет долговой нагрузки, а чистая денежная позиция превышает 300 млрд рублей.

"Основной аргумент в пользу акций - дивиденды, - отмечает эксперт Александра Прыткова. - По нашим оценкам, выплаты могут составить около 180 рублей на акцию по итогам 2025 года и около 170 рублей по итогам 2026 года, что соответствует двузначной дивидендной доходности. Сохраняем позитивный взгляд на акции "Транснефти".

По мнению аналитика, устойчивый бизнес, отсутствие долга, высокая дивидендная доходность и оценка на уровне 1,2x EV/EBITDA позволяют рассчитывать на совокупную доходность около 30% с учетом дивидендов.

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