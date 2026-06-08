Текущая конъюнктура мирового газового рынка выступит среднесрочным драйвером финпоказателей НОВАТЭКа - ПСБ

Текущая конъюнктура мирового газового рынка выступит среднесрочным драйвером операционной рентабельности и стабильного свободного денежного потока "НОВАТЭКа", говорится в комментарии эксперта ПСБ Екатерины Крыловой.

"Текущая конъюнктура мирового газового рынка характеризуется восходящей динамикой спотовых котировок, - отмечает аналитик. - Из-за эскалации конфликта на Ближнем Востоке и логистических сбоев в Ормузском проливе сохраняется дефицит предложения сжиженного природного газа, что обострило конкуренцию между ключевыми макрорегионами-потребителями".

На российских газовых компаниях такая ситуация сказывается по-разному.

Например, "НОВАТЭК", по мнению Крыловой, извлекает более высокую маржинальность благодаря диверсифицированному портфелю СПГ-контрактов, хотя операционная деятельность существенно осложнена секторальными санкциями, ограничивающими перевалку в портах ЕС и сдвигающими сроки коммерческих поставок с проекта "Арктик СПГ-2".

"Высокий уровень мировых цен на газ позволяет компании абсорбировать возросшие издержки на логистику, удорожание фрахта судов ледового класса и дисконтирование спотовых партий, - отмечает эксперт. - В среднесрочной перспективе сохраняющийся дефицит предложения на мировом рынке выступит драйвером операционной рентабельности и стабильного свободного денежного потока "НОВАТЭКа".

В свою очередь, "Газпром", на взгляд стратега ПСБ, демонстрирует ограниченную эластичность доходов к текущему росту цен, поскольку объемы его трубопроводного экспорта в европейском направлении стагнируют на исторических минимумах, а операционный профиль смещается в сторону КНР по контрактам "Силы Сибири" с формульным ценообразованием, привязанным к нефтепродуктовой корзине с временным лагом.

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