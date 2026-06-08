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Мнения аналитиков
Главная / Мнения аналитиков / Рубль может показать в июне умеренное ослабление - БКС Экспресс
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08 июня 2026 года 14:58
Рубль может показать в июне умеренное ослабление - БКС Экспресс
Рубль может показать в июне умеренное ослабление, говорится в материале эксперта БКС Экспресс Дмитрия Бабина. "В июне спрос на иностранную валюту может увеличиваться, в первую очередь, за счет большего объема, необходимого Минфину для исполнения бюджетного правила, - отмечает аналитик. - Дополнительное наращивание покупок может наблюдаться со стороны импорта, который способен восстанавливаться вслед за активностью потребителей и бизнеса благодаря смягчению ДКУ". Сезонный фактор, по мнению Бабина, тоже способен оказывать заметное давление на курс рубля, так как традиционно в сезон отпусков повышается спрос на инвалюту. В то же время ее предложение может оставаться ограниченным, несмотря на высокие нефтяные цены. Это обусловлено давлением на количественный объем экспорта со стороны санкций и геополитической ситуации, полагает эксперт. "Поэтому в июне рубль может показать умеренное ослабление, - допускает Бабин. - В базовом сценарии пара CNY/RUB сумеет закрепиться над уровнем 11 руб./юань. В этом случае официальный курс доллара поднимется в район 75 руб./$1, если у нас, как и на мировом рынке, отношение китайской валюты к американской (пара USD/CNY) останется около текущего значения 6,8". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-ВАЛЮТА-РУБЛЬ-ПРОГНОЗ
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