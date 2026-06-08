Freedom Global подтверждает прогнозную цену акций Мосэнерго на уровне 2,6 руб

Freedom Global подтверждает прогнозную стоимость акций ПАО "Мосэнерго" на уровне 2,6 рубля за штуку на горизонте года, рейтинг - "держать", сообщается в материале аналитика Натальи Мильчаковой.

Совет директоров компании рекомендовал годовому общему собранию акционеров, которое назначено на 30 июня 2026 года, одобрить дивиденд за 2025 год в размере 0,272 руб. на акцию, что предполагает доходность около 14% в текущих котировках.

Между держателями акций может быть распределено 10,8 млрд руб., то есть вся прибыль за 2025 год по РСБУ и более 114 млн руб. прибыли прошлых лет, отмечает эксперт.

"Мы оцениваем рекомендуемую выплату как очень щедрую. При этом считаем достаточно высокой вероятность отказа мажоритарного акционера "Мосэнерго" "Газпром энергохолдинг" от одобрения рекомендации, что будет означать отмену выплат. Нет ясности и по поводу позиции правительства Москвы, владеющего через департамент городского имущества еще 26,5% акций компании, - говорится в комментарии Мильчаковой. - В то же время ввиду улучшения результатов "Мосэнерго" за первый квартал по российским и международным стандартам в годовом исчислении (чистая прибыль по МСФО увеличилась на 30%) и дивидендной политики, предполагающей распределение не менее 50% скорректированной чистой прибыли, шанс на одобрение рекомендации остается".

"Подтверждаем целевую цену акций "Мосэнерго" на уровне 2,6 руб. на годовом горизонте и рейтинг "держать", - указывает аналитик Freedom Global.

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