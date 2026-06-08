"Т-Инвестиции" подтверждают прогнозную цену акций ВИ.ру на уровне 85 руб

"Т-Инвестиции" подтверждают прогнозную стоимость акций ПАО "ВИ.ру" (бренд "Всеинструменты.ру") на уровне 85 рублей за штуку, рекомендация - "держать", сообщается в обзоре главы отдела аналитики брокера по рынку акций Марьяны Лазаричевой.

Компания продолжает демонстрировать улучшение маржинальности. Главные драйверы роста - B2B сегмент (77% выручки) и жесткая оптимизация издержек, указывает эксперт.

B2C заметно замедлился. На сегмент давят макроэкономика и слабый потребительский спрос, но выход на маркетплейсы помогает смягчить падение, отмечает Лазаричева.

EBITDA-маржа улучшилась до 26% (+2,1 п.п.) - рекордный уровень за последние годы благодаря закрытию убыточных ПВЗ и контролю затрат. Значительного возврата к историческим максимумам не ожидается.

"Мы подтверждаем целевую цену в 85 рублей и рекомендацию "держать". Начало восстановления выручки ожидаем к концу 2026 года, а основной импульс придется на 2027 год за счет разморозки корпоративных инвестбюджетов", - пишет аналитик брокера.

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