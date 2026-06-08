Курс рубля может задержаться вблизи 10,80-10,95 руб./юань - банк "Санкт-Петербург"

Курс валютной пары юань/рубль в целом может задержаться вблизи 10,80-10,95 руб. за юань в отсутствие значимых геополитических вводных, полагают аналитики банка "Санкт-Петербург".

"На прошедшей неделе рубль слабел. Нисходящую динамику он показывал в ожидании увеличения покупок валюты Минфином, а сам переход на чистые покупки в 5,3 после 1,2 млрд руб./сутки уже не оказал столь заметного давления на рубль. В целом в отсутствие значимых геополитических вводных курс пока может задержаться вблизи 10,80-10,95 руб./юань", - пишут эксперты в комментарии.

Также они отмечают, что нефтяные цены показывали волатильную динамику, умеренно увеличившись по итогам недели. Мягкие заявления из США так и не привели к фактической деэскалации. Более того, взаимные удары Израиля и Ирана на выходных дополнительно усилили сомнения рынка.

"Новости о дальнейшем повышении добычи ОПЕК+ в текущих условиях малозначимы для котировок. Тем не менее новые деэскалационные заявления президента США способны вновь увести цены ниже $95/баррель", - говорится в материале аналитиков банка.

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