Рынок акций РФ покажет сдержанный рост в понедельник утром - "Велес Капитал"

Российский фондовый рынок покажет сдержанный рост в понедельник утром благодаря более высоким ценам на нефть в условиях сохранения напряженности на Ближнем Востоке, говорится в комментарии аналитика инвестиционной компании "Велес Капитал" Елены Кожуховой.

При этом эксперт отмечает, что на текущей неделе в целом у российских акций вновь может не оказаться достаточных поводов для роста, но стабилизировать настроения могут покупки бумаг под дивиденды, а также надежды на смягчение позиции ЦБ РФ на заседании 19 июня 2026 года. В среду будут опубликованы данные по потребительской инфляции РФ за май, которые позволят более точно оценить возможные шаги регулятора.

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