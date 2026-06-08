.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Мнения аналитиков
Главная  /  Мнения аналитиков  /  Триггеров для выхода индекса RGBI вверх из диапазона 119-120п по-прежнему нет - ПСБ
.
ГЛАВНОЕ
Промпроизводство в РФ в апреле выросло на 1,9%
Рост промпроизводства в РФ в апреле 2026 года составил 1,9% в годовом сравнении после повышения на 2,3% в марте, сообщил Росстат. Данные по промышленности в апреле оказались лучше прогнозов экономистов, ожидавших рост на 1,5%.
 
В этом году из нелегального сектора занятости планируется вывести 1,3 млн человек
Минтруд планирует вывести из нелегального сектора занятости 1,3 млн человек за 2026 г., заявил глава министерства Антон Котяков в интервью "Ведомостям". За 2025 г. межведомственные комиссии по противодействию нелегальной занятости в субъектах России...
 
Почему россиянам стали чаще отказыать в банкротстве
Российские суды заметно ужесточили подход к процедуре банкротства физических лиц: число отказов в списании долгов за последний год выросло почти втрое. Эксперт по управлению кризисом бизнеса и арбитражный управляющий Анна Нехина рассказала...
 
Процесс импортозамещения идет успешно, но неоднородно
Эксперты Б1 проанализировали ход процесса импортозамещения в РФ - в исследовании приняли участие 85 российских и иностранных компаний, пишет "Коммерсант". Согласно получившемуся отчету, индекс импортозамещения с 2022 года вырос на треть, с 46 до 61...
 
08 июня 2026 года 10:32

Триггеров для выхода индекса RGBI вверх из диапазона 119-120п по-прежнему нет - ПСБ

Триггеров для выхода индекса RGBI вверх из диапазона 119-120 пунктов по-прежнему нет, в условиях повышенной неопределенности инвесторам стоит поддерживать широкую диверсификацию долгового портфеля, полагает управляющий по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Дмитрий Грицкевич.

Индекс RGBI на прошлой неделе смог вернуться в диапазон 119-120 пунктов, в котором находился с конца апреля, констатирует эксперт.

Приближение июньского заседания начинает поддерживать рынок ОФЗ - хотя неопределенность по траектории ключевой ставки до конца года сохраняется на высоком уровне, на заседании 19 июня пространство для снижения ключевой ставки на 50 базисных пунктов (до 14% годовых) по-прежнему сохраняется, отмечает он.

"Напомним, что А. Силуанов допустил корректировку как расходной части бюджета, так и плана госзаимствований на 2026 год, хотя, по его словам, она будет несущественной. Данный фактор, безусловно, ограничивает пространство для снижения ключевой ставки, а также кривой госбумаг (как минимум, до появления официальных цифр). Другой немаловажный фактор проинфляционного риска - ситуация на рынке топлива", - пишет Грицкевич в обзоре.

Таким образом, указывает эксперт ПСБ, триггеров для выхода индекса RGBI вверх из диапазона 119-120 пунктов по-прежнему нет, учитывая существенные факторы неопределенности. "Ожидаемое снижение ставки через две недели, скорее всего, окажет рынку лишь локальную поддержку. В этих условиях рекомендуем сохранять повышенную диверсификацию портфеля (бумаги с фиксированной ставкой купона, флоатеры, валютные облигации)", - отмечает аналитик.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.


Опубликовано: /Интерфакс/
 
.


.
МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
09 июня 2026 года 10:19
Рынок акций РФ может попытаться отскочить на торгах во вторник - ПСБ
Российский фондовый рынок может попытаться перейти к коррекционному отскоку на торгах во вторник за счет технического фактора, считает управляющий по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Богдан Зварич. Индекс Мосбиржи вплотную подошел к двойной поддержке в виде уровня 2500 пунктов и...    читать дальше
.
09 июня 2026 года 10:00
Индекс Мосбиржи взял курс на 2430-2450п - "Алор Брокер"
2430-2450 пунктов, однако фондовый рынок выглядит сильно перепроданным в любое время может начаться отскок, говорится в материале главного аналитика инвестиционной компании "Алор брокер" Андрея Зацепина. Российский рынок акций обвалился на 1,9% по итогам торгов в понедельник, констатирует эксперт....    читать дальше
.
09 июня 2026 года 09:48
Цены рублевых корпбондов во вторник не покажут значимой динамики на фоне противоречивых факторов
Москва. 9 июня. Котировки рублевых корпоративных облигаций во вторник, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне влияния противоречивых внешних и внутренних факторов. Участники рынка будут анализировать новости относительно продолжающихся конфликтов вокруг Украины и на Ближнем Востоке, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА".    читать дальше
.
09 июня 2026 года 09:39
Рубль продолжит отыгрывать потери во вторник - ПСБ
Рубль продолжит отыгрывать потери к доллару США и юаню в течение торговой сессии вторника, говорится в комментарии управляющего по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Богдана Зварича. Рубль перешел к восстановлению в понедельник, отыгрывая потери, понесенные на прошлой неделе,...    читать дальше
.
09 июня 2026 года 09:17
Рынок акций РФ остается под давлением продавцов - "Цифра брокер"
Российский рынок акций остается под давлением продавцов, намеков на разворот индекса Мосбиржи для движения вверх по-прежнему нет, говорится в материале аналитиков инвестиционной компании "Цифра брокер". Фондовый рынок в начале недели вновь оказался под давлением продавцов, констатируют эксперты....    читать дальше
.
08 июня 2026 года 19:01
Рубль в июне может постепенно ослабнуть до уровней около 75 руб./$1 и 11 руб./юань - "Гарда Капитал"
Рубль в июне может постепенно ослабнуть до уровней около 11 руб./юань, 75 руб./$1 и 88 руб./EUR1, полагает инвестиционный стратег компании "Гарда Капитал" Александр Бахтин. "Российский рынок акций продолжает двигаться к отметке 2500 пунктов, - отмечает эксперт в комментарии. - Давление на...    читать дальше
.
08 июня 2026 года 18:32
Ожидания высоких дивидендов поддерживают акции Циана - "Велес Капитал"
Ожидания высоких дивидендов поддерживают акции "Циана", говорится в комментарии аналитика инвесткомпании "Велес Капитал" Елены Кожуховой. Бумаги "Циана" с февраля текущего года растут вопреки слабости "широкого рынка". В декабре 2025 года котировки образовали значительный гэп после выплаты...    читать дальше
.
08 июня 2026 года 17:47
Акции Норникеля, ВК и Х5 будут интересны на текущей неделе - БКС Экспресс
Акции "Норильского никеля", "ВК" и ПАО "Корпоративный центр ИКС 5" (X5) будут интересны на текущей неделе, полагает аналитик БКС Экспресс Василий Буянов. "За неделю Индекс Мосбиржи потерял 0,24% с учетом дополнительных торговых сессий, - отмечает он в комментарии. - Индекс полностью растерял...    читать дальше
.
08 июня 2026 года 17:08
"Т-Инвестиции" сохраняют позитивную оценку акций Транснефти
Т-Инвестиции" сохраняют позитивную оценку акций "Транснефти" на фоне отчетности компании за 1К26, отмечается в комментарии аналитиков. "Выручка "Транснефти" в 1К26 осталась на уровне прошлого года - 361 млрд рублей, а поддержку бизнесу продолжают оказывать индексация тарифов и рост добычи нефти в...    читать дальше
.
08 июня 2026 года 16:35
Freedom Global подтверждает рекомендацию "держать" для акций Займера
Freedom Global подтверждает рекомендацию "держать" для акций МФК "Займер" с целевой ценой 160 руб. за бумагу на горизонте 12 месяцев, сообщается в комментарии аналитика Владимира Чернова. Портфель микрофинансовых организаций (МФО) в первом квартале 2026 года вырос на 4,9% кв/кв, до 545,9...    читать дальше
.
08 июня 2026 года 16:11
"Эйлер" поднял оценку акций ФосАгро и рекомендацию до "покупать"
Аналитическая компания "Эйлер" повысила прогнозную стоимость акций "ФосАгро" до 8000 рублей за штуку, сообщается в обзоре "Эйлера". Кроме того, рекомендация для этих бумаг была повышена до "покупать". Конфликт на Ближнем Востоке спровоцировал шок на мировом рынке...    читать дальше
.
08 июня 2026 года 16:04
Текущая конъюнктура мирового газового рынка выступит среднесрочным драйвером финпоказателей НОВАТЭКа - ПСБ
Текущая конъюнктура мирового газового рынка выступит среднесрочным драйвером операционной рентабельности и стабильного свободного денежного потока "НОВАТЭКа", говорится в комментарии эксперта ПСБ Екатерины Крыловой. "Текущая конъюнктура мирового газового рынка характеризуется восходящей динамикой...    читать дальше
.
08 июня 2026 года 15:29
Участие в размещении бондов Норникеля интересно при финальном купоне 7,75% - инвестбанк "Синара"
Участие в размещении 4-летнего выпуска юаневых облигаций ГМК "Норильский никель" серии серии БО-001Р-17- CNY интересно при финальном купоне 7,75%, полагают эксперты инвестиционного банка "Синара" Александр Афонин и Эльдар Каров. ГМК "Норильский никель" 10 июня планирует собрать заявки на...    читать дальше
.
08 июня 2026 года 14:58
Рубль может показать в июне умеренное ослабление - БКС Экспресс
Рубль может показать в июне умеренное ослабление, говорится в материале эксперта БКС Экспресс Дмитрия Бабина. "В июне спрос на иностранную валюту может увеличиваться, в первую очередь, за счет большего объема, необходимого Минфину для исполнения бюджетного правила, - отмечает аналитик. -...    читать дальше
.
08 июня 2026 года 14:25
Торговый диапазон для пары рубль/доллар составит 73-75 руб./$1 в ближайшие дни - банк "Русский Стандарт"
Торговый диапазон по паре рубль/доллар, скорее всего, составит в ближайшие дни 73-75 руб./$1, по паре рубль/евро - 85-87 руб./EUR1, полагает директор департамента операций на финансовых рынках банка "Русский Стандарт" Максим Тимошенко. "Российский рубль продолжает получать поддержку от высокой...    читать дальше
.
Страница 1 из 2
.
1
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефону 495) 988-76-77. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке
.