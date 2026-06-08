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08 июня 2026 года 10:17

Рубль утром укрепляется в паре с юанем на фоне активного роста цен на нефть

Москва. 8 июня. Китайский юань опускается на Московской бирже при открытии торгов в понедельник, рубль растет на фоне активно дорожающей нефти. Участники рынка также анализируют итоги Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), который состоялся с 3 по 6 июня.

По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 10,849 руб. (-2,1 коп. к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 0,4 коп. ниже уровня действующего официального курса.

Курс валютной пары доллар/рубль, вероятно, закрепится в ближайшей перспективе в районе 73-76 руб./$1, пара юань/рубль будет торговаться в верхней половине диапазона 10,5-11 руб. за юань, считает управляющий эксперт Центра аналитики и экспертизы банка ПСБ Денис Попов.

Рубль в конце минувшей недели закрепил тренд к коррекционному подъему, отражая ограниченность силы факторов спекулятивного спроса на валюту и повышенных объемов покупок валюты в рамках бюджетного правила, отмечает аналитик.

На его стороне продолжает работать тема дальнейшего роста валютных поступлений от экспортной выручки в условиях постепенного развития глобального энергетического кризиса, а также отсутствие прогресса по урегулированию конфликта в Персидском заливе, указывает Попов.

"Баланс указанных факторов в краткосрочной перспективе, похоже, закрепит курсовые котировки в верхней половине диапазона 10,5-11 руб. за юань. При этом потенциал укрепления рубля к доллару пока не просматривается (с учетом заметного усиления глобальных позиций американской валютой. Так что ждем сохранения стоимости доллара на уровнях, наблюдаемых в конце апреля-начале мая (в районе 73-76 руб./$1), - пишет эксперт ПСБ в обзоре. - Среднесрочные перспективы курса будут зависеть от динамики внешней конъюнктуры и роста объемов абсорбируемого регулятором предложения валюты, который продолжится уже с июля. Прогноз курса на конец 2026 года пока сохраняется в районе 80-85 руб./$1 и 12-12,5 руб. за юань".

Существуют риски, что рубль может оказаться более крепким, чем заложено в прогнозе на 2026 год (81,5 руб. за доллар), сказал журналистам глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников в кулуарах ПМЭФ. По его словам, накопленная валютная ликвидность и продажа валюты при ослаблении рубля сгладят его движение к более сбалансированным уровням. "Есть риски, что рубль будет более крепким, чем в прогнозе", - ответил министр на вопрос, идет ли динамика рубля по более крепкой траектории, чем заложено в прогнозе на 2026 год.

Решетников отметил, что, с одной стороны, "с мая возобновлены операции по бюджетному правилу, Минфин уже покупает валюту". Но, с другой стороны, по его словам, "дополнительный стабилизирующий фактор - это накопленная валютная ликвидность и сохраняющаяся положительная внешнеторговая позиция". "Поэтому движение курса не обязательно будет односторонним: при ослаблении рубля часть участников рынка может увеличивать предложение валюты. Это будет сглаживать переход к более сбалансированным уровням", - считает Решетников.

Как сообщалось, Минэкономразвития РФ в мае заложило прогноз среднегодового курса доллара в 2026 году на уровне 81,5 руб., в 2027 году - 87,4 руб., в 2028 году - 92,0 руб., в 2029 году - 96,0 руб.

Пространство для снижения ключевой ставки в РФ сейчас есть, последние месяцы инфляция в пересчете на год ниже 4%, кроме того сказал Решетников. При этом он отметил, что текущие решения ЦБ по ставке крайне важны, но скажутся на динамике экономики уже с определенным лагом примерно в 9 месяцев.

"Последние месяцы у нас месячная инфляция в переоценке на год ниже 4%. Поэтому пространство для снижения ставки есть", - сказал министр, комментируя вопрос о динамике инфляции в РФ. "Между решениями ЦБ и влиянием на экономику существует лаг, причем он достаточно большой. Базовая оценка - девять месяцев, когда-то он меньше, когда-то больше", - добавил Решетников. "Поэтому, по большому счёту, текущие решения ЦБ крайне важны, но они определяют более длинный горизонт", - сказал министр.

Банк России изменил порядок расчета официального курса евро к рублю: с 8 июня будет его определять на основе курса доллара США к рублю и курса евро к доллару США Европейского центрального банка (ЕЦБ) по состоянию на 15:30 мск в текущий рабочий день, говорится в сообщении ЦБ.

"Данное изменение связано с низкими оборотами по валютной паре рубль/евро на внутреннем валютном рынке, что снижает репрезентативность ежедневного прямого расчета курса евро к рублю на основе фактических конверсионных операций", - пояснил Банк России.

Цены на нефть прибавляют более 4% на фоне сигналов новой эскалации ближневосточного конфликта. Иран и Израиль обменялись ударами, поставив под угрозу хрупкое перемирие, в то время как продвижения в переговорах Вашингтона и Тегерана не наблюдается.

Цена августовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 10:06 мск составляет $97,8 за баррель, что на 5,07% выше, чем на закрытие предыдущих торгов. Фьючерсы на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) выросли в цене к этому времени на 4,69%, до $94,78 за баррель.

За минувшую неделю Brent подорожала на 2,2%, WTI - на 3,6%.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила в понедельник о нанесении авиационных ударов по военным целям в западной и центральной частях Ирана. Иранский телеканал PressTV сообщил, что в ряде городов страны, включая Тегеран, Тебриз и Исфахан, были слышны громкие взрывы.

В воскресенье Иран провел серию ракетных ударов по Израилю. По сообщению ЦАХАЛ, все ракеты были сбиты средствами противовоздушной обороны. Израиль пообещал дать "надлежащий ответ" на эту атаку. Иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) в свою очередь заявил, что ракетная атака стала ответом на удары Израиля по Ирану.

Израильские военные в воскресенье в рамках операции против группировки "Хезболла" нанесли удары по южным пригородам Бейрута, сообщило агентство ЭФЭ.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


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