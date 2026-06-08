Шансов на активный рост рынка акций РФ в настоящее время мало - "БКС МИ"

Шансов на активный рост российского рынка акций в настоящее время мало, говорится в комментарии аналитика "БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") Василия Буянова.

"Рынку трудно удержать даже кратковременный отскок, не говоря уже об устойчивом восходящем тренде. На фоне нарастающей неопределенности объемы торгов снижаются, что приводит к дополнительной волатильности. Даже текущее ослабление курса не может удержать рынок от обновления локальных минимумов. Пока у инвесторов не сложится четкое понимание сроков завершения геополитического конфликта, шансов на активный рост мало", - пишет эксперт.

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