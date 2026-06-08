Курс рубля, вероятно, закрепится в районе 73-76 руб./$1 - ПСБ

Курс валютной пары доллар/рубль, вероятно, закрепится в ближайшей перспективе в районе 73-76 руб./$1, пара юань/рубль будет торговаться в верхней половине диапазона 10,5-11 руб. за юань, считает управляющий эксперт Центра аналитики и экспертизы банка ПСБ Денис Попов.

Рубль в конце минувшей недели закрепил тренд к коррекционному подъему, отражая ограниченность силы факторов спекулятивного спроса на валюту и повышенных объемов покупок валюты в рамках бюджетного правила, отмечает аналитик.

На его стороне продолжает работать тема дальнейшего роста валютных поступлений от экспортной выручки в условиях постепенного развития глобального энергетического кризиса, а также отсутствие прогресса по урегулированию конфликта в Персидском заливе, указывает Попов.

"Баланс указанных факторов в краткосрочной перспективе, похоже, закрепит курсовые котировки в верхней половине диапазона 10,5-11 руб. за юань. При этом потенциал укрепления рубля к доллару пока не просматривается (с учетом заметного усиления глобальных позиций американской валютой. Так что ждем сохранения стоимости доллара на уровнях, наблюдаемых в конце апреля-начале мая (в районе 73-76 руб./$1), - пишет эксперт ПСБ в обзоре. - Среднесрочные перспективы курса будут зависеть от динамики внешней конъюнктуры и роста объемов абсорбируемого регулятором предложения валюты, который продолжится уже с июля. Прогноз курса на конец 2026 года пока сохраняется в районе 80-85 руб./$1 и 12-12,5 руб. за юань".

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