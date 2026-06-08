Диапазон 2540-2630п по индексу Мосбиржи пока остается актуальным - ПСБ

Торговым диапазоном для индекса Мосбиржи в целом пока останется коридор 2540-2630 пунктов, говорится в комментарии начальника отдела экономического и отраслевого анализа банка ПСБ Евгения Локтюхова.

Эксперт полагает, что на фоне очередной волны роста нефтяных котировок настроения на российском рынке акций в понедельник могут несколько улучшиться.

Индекс Мосбиржи, ведомый сокращением "коротких" позиций (прежде всего в "весовых" акциях нефтегазового сектора), постарается, по мнению Локтюхова, продвинуться к отметке 2600 пунктов.

"Однако сильных поводов для активных и устойчивых покупок российских акций не видим, целевым текущим диапазоном по индексу Мосбиржи пока останется зона 2540-2630 пунктов", - пишет аналитик ПСБ.

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