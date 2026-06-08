Риски ухода индекса Мосбиржи ниже 2500п велики - "Алор Брокер"

Риски ухода индекса Мосбиржи ниже уровня в 2500 пунктов в ближайшее время велики, считает главный аналитик инвестиционной компании "Алор Брокер" Андрей Зацепин.

Наметившийся в первые два дня прошлой недели отскок не удался, индекс Мосбиржи находится в районе годовых минимумов. долгосрочный тренд остается нисходящим, отмечает эксперт в обзоре.

По-прежнему нет поводов для масштабных покупок акций - ситуация с бюджетом неудовлетворительная, придется увеличивать его дефицит и покрывать новыми заимствованиями, что всегда стимулирует инфляцию, для борьбы с которой ЦБ РФ будет замедлять снижение ставки, указывает Зацепин. Переговоры с Украиной окончательно "заглохли", есть риски получения новых санкций от США, отмечает он.

"При таком фоне вероятность возобновления распродаж российских акций в ближайшее время велика, не исключаем ухода индекса Мосбиржи под отметку 2500 пунктов, - пишет аналитик "Алор Брокера" в материале. - В понедельник же российский рынок акций очень слабо поддержит нефть, выросшая на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке".

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