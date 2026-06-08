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08 июня 2026 года 09:10

Nasdaq Composite упал на 4,18%

Падение индекса Nasdaq в пятницу было максимальным с апреля 2025 года. Рынки акций АТР снижаются в понедельник на новостях с Ближнего Востока. Цены на нефть прибавляют более 4% утром понедельника, Brent торгуется у $97,3 за баррель.

Американские фондовые индексы в пятницу продемонстрировали сильное снижение вслед за полупроводниковым сектором.

Nasdaq Composite рухнул на 4,2% (самый существенный дневной спад с апреля прошлого года), S&P 500 - на 2,6% (наиболее значительное снижение с октября прошлого года).

Количество рабочих мест в экономике США в мае выросло на 172 тыс., сообщило министерство труда. Согласно пересмотренным данным, в апреле показатель увеличился на 179 тыс., а не на 115 тыс., как сообщалось прежде.

Аналитики в среднем прогнозировали повышение в прошлом месяце на 85 тыс., по данным Trading Economics.

За всю прошедшую неделю S&P 500 уменьшился на 2,6%. До этого он завершал "в плюсе" девять недель подряд, что стало самым длительным подобным периодом с декабря 2023 года.

Dow Jones за минувшую неделю потерял 0,3%, Nasdaq - 4,7%.

"В пятницу произошел обвал после рекордного роста, который мы наблюдали в течение последних девяти недель на фондовом рынке, особенно в технологическом и полупроводниковом секторах, - отмечает главный рыночный аналитик Carson Group Райан Детрик. - Очевидно, что более сильный, чем ожидалось, отчет по рынку труда ставит ФРС в сложное положение в отношении любого снижения процентной ставки до конца года. И рынок бушует, нанося удары по лидерам роста в этом году".

Котировки бумаг Broadcom (SPB: AVGO) в пятницу опустились на 7,9% после падения почти на 13% днем ранее. Причиной этого стал разочаровавший аналитиков прогноз компании относительно выручки от ИИ-чипов.

Акции других чипмейкеров подешевели еще сильнее, в том числе Advanced Micro Devices (SPB: AMD) - на 10,9%, Intel Corp. (SPB: INTC) - на 11,3%, Micron Technology - на 13,3%, Qualcomm Inc. (SPB: QCOM) - на 11%, Marvell Technology - на 16,7%, Super Micro Computer Inc. - на 11,2%, ON Semiconductor Corp. - на 11,1%. Цена бумаг Nvidia Corp. (SPB: NVDA) опустилась на 6,2%.

Цена акций Lululemon Athletica уменьшилась на 8,6% после того, как производитель и ритейлер спортивной одежды ухудшил прогноз прибыли и выручки в текущем финансовом году.

Стоимость Cisco Systems Inc. (SPB: CSCO) сократилась на 6,4%, International Business Machines (SPB: IBM) - на 5,6%, Microsoft Corp. (SPB: MSFT) - на 2,7%, Apple Inc. (SPB: AAPL) - на 1,3%, Amazon.com Inc. (SPB: AMZN) - на 3,1%, Boeing Co. (SPB: BA) - на 0,9%, Chevron Corp. (SPB: CVX) - на 0,6%, Exxon Mobil (SPB: XOM) - на 1,4%, Alphabet Inc. (SPB: GOOG) - на 1%, Tesla (SPB: TSLA) - на 6,6%, Apple Inc. - на 1,3%.

Между тем бумаги производителя контактных линз Cooper Cos после хорошей квартальной отчетности подскочили в цене на 8,6% и стали лидером подъема среди компонентов S&P 500.

Котировки акций ряда других потребительских компаний также выросли, включая Kimberly-Clark - на 6,3%, Clorox - на 5%, Kenvue - на 4,9%, Procter & Gamble Co. (SPB: PG) - на 4,1%, Coca-Cola Co. (SPB: KO) - на 3,5%.

Dow Jones Industrial Average в пятницу снизился на 695,15 пункта (на 1,35%) и составил 50866,78 пункта.

Значение Standard & Poor''s 500 по итогам торгов уменьшилось на 200,57 пункта (на 2,64%) - до 7383,74 пункта.

Индекс Nasdaq Composite упал на 1121,53 пункта (на 4,18%) и завершил сессию на отметке 25709,43 пункта.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) опускаются в понедельник на признаках новой эскалации на Ближнем Востоке.

В воскресенье Иран нанес серию ракетных ударов по Израилю. По сообщению Армии обороны Израиля, все они были сбиты средствами противовоздушной обороны. Позднее Израиль атаковал цели в Иране с применением ракет воздушного базирования, сообщалось о двух громких взрывах в Тегеране и еще трех в Исфахане.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Ирану после нанесения ракетного удара по Израилю следует сконцентрироваться на дипломатических переговорах. "Я бы сказал Ирану: вы запустили ваши ракеты, и этого достаточно. Возвращайтесь за стол переговоров и заключите с нами сделку", - приводит его слова Fox News.

Негативным фактором для азиатских индексов также стал обвал Уолл-стрит по итогам торгов в пятницу на опасениях, что Федеральная резервная система (ФРС) может повысить ключевую процентную ставку до конца года.

Рынок сейчас оценивает возможность одного повышения ставки на 25 базисных пунктов до конца года примерно в 42%, двух - в 26%, по данным CME FedWatch. Вероятность сохранения ставки на прежнем уровне составляет, по мнению участников рынка, около 24%.

Китайский индекс Shanghai Composite к 8:37 мск потерял 0,04%, гонконгский Hang Seng - 0,96%.

Лидерами падения в Гонконге являются акции Wuxi Biologics, дешевеющие на 7,3%. Также резкий спад демонстрируют акции Baidu Inc. (SPB: BIDU) (-7,2%), CMOC Group (-6,5%), Sunny Optical (-5,9%) и Meituan (SPB: 3690) (-5,5%).

Тем временем цена бумаг China Mengniu Dairy растет на 2,3%, CK Infrastructure - на 2,1%, Longfor Group - на 1,5%, CNOOC Ltd. - на 1%. Капитализация ведущих китайских банков Industrial & Commercial Bank of China, China Construction Bank и Bank of China повышается более чем на 1%.

Значение японского индекса Nikkei 225 понизилось на 0,35%.

Опубликованные в понедельник окончательные данные показали, что ВВП Японии в первом квартале 2026 года вырос на 0,5% относительно предыдущих трех месяцев. Окончательные данные совпали с предварительной оценкой. Аналитики, опрошенные Trading Economics, прогнозировали, что оценка будет ухудшена до 0,3%.

Наиболее выраженное падение в японском индексе демонстрируют бумаги Sumco (на 12,4%) и Socionext (на 10,9%). Рыночная стоимость Renesas Electronics опускается на 9,8%, Tokuyama - на 9,7%, Ebara - на 9,5%, Minebea Mitsumi - на 9,3%, TDK - на 9,1%.

Лидером роста на бирже в Токио являются бумаги Toho Co., дорожающие на 6%. Капитализация Sumitomo Pharma растет на 3,8%, Kyowa Kirin - на 2,3%, Japan Tobacco - на 2%.

Южнокорейский индекс Kospi рухнул на 6,8%.

Котировки акций крупнейшего мирового производителя полупроводниковой продукции и смартфонов Samsung Electronics снижаются на 8,4%, автопроизводителя Hyundai Motor - на 7,7%, чимпейкера SK Hynix - на 5,2%.

Биржи Австралии в понедельник закрыты в связи с государственным праздником.

Цены на нефть прибавляют более 4% на фоне сигналов новой эскалации ближневосточного конфликта.

Иран и Израиль обменялись ударами, поставив под угрозу хрупкое перемирие, в то время как продвижения в переговорах Вашингтона и Тегерана не наблюдается.

Цена августовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:20 мск составляет $97,32 за баррель, что на $4,23 (4,54%) выше, чем на закрытие предыдущих торгов. В пятницу эти контракты подешевели на $1,94 (2,04%), до $93,09 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) выросли в цене к этому времени на $3,94 (4,35%), до $94,48 за баррель. По итогам предыдущей сессии их стоимость уменьшилась на $2,5 (2,69%), до $90,54 за баррель.

За минувшую неделю Brent подорожала на 2,2%, WTI - на 3,6%.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила в понедельник о нанесении авиационных ударов по военным целям в западной и центральной частях Ирана. Иранский телеканал PressTV сообщил, что в ряде городов страны, включая Тегеран, Тебриз и Исфахан, были слышны громкие взрывы.

В воскресенье Иран провел серию ракетных ударов по Израилю. По сообщению ЦАХАЛ, все ракеты были сбиты средствами противовоздушной обороны. Израиль пообещал дать "надлежащий ответ" на эту атаку. Иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) в свою очередь заявил, что ракетная атака стала ответом на удары Израиля по Ирану.

Израильские военные в воскресенье в рамках операции против группировки "Хезболла" нанесли удары по южным пригородам Бейрута, сообщило агентство ЭФЭ.

"Эскалация конфликта между Израилем и Ираном в эти выходные показала, насколько хрупким является режим прекращения огня, - отмечает президент Lipow Oil Associates Энди Липоу. - Усиление напряженности создает риск того, что Ормузский пролив будет оставаться закрытым дольше, чем ожидалось, а также увеличивает вероятность того, что Иран предпримет дополнительные шаги для ограничения судоходства в Красном море".


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


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