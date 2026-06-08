Цены рублевых корпбондов в понедельник не покажут значимой динамики на фоне противоречивых факторов

Москва. 8 июня. Котировки рублевых корпоративных облигаций в понедельник, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне влияния противоречивых внешних и внутренних факторов. Участники рынка будут анализировать итоги 29-го Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), который состоялся 3-6 июня, а также новости относительно продолжающихся конфликтов вокруг Украины и на Ближнем Востоке, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА".

Президент РФ Владимир Путин заявил на пленарном заседании ПМЭФ-2026 в пятницу, что некоторые иностранные инвесторы, покинувшие российский рынок, проявляют интерес к возвращению, и РФ будет приветствовать их возврат в случае, если компании вели себя корректно и это не противоречит интересам отечественных игроков.

Также Путин заявил на ПМЭФ, что атаки Украины на инфраструктуру РФ наносят определенный ущерб экономике России, но это лишь указывает на необходимость укрепления безопасности, действия властей приносят результат, никаких рисков для экономики нет, и Россия остается привлекательной для инвесторов.

Помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил в пятницу "Интерфаксу", что контакты президентов РФ и США Путина и Трампа возможны в рамках международных мероприятий в этом году, но конкретно эта тема пока не обсуждалась. "Возможно на каких-то международных мероприятиях, но пока конкретно эта тема не обсуждалась", - сказал Ушаков, отвечая на вопрос, возможны ли контакты двух лидеров в этом году.

Пространство для снижения ключевой ставки в РФ сейчас есть, последние месяцы инфляция в пересчете на год ниже 4%, сказал журналистам глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников в кулуарах ПМЭФ. При этом он отметил, что текущие решения ЦБ по ставке крайне важны, но скажутся на динамике экономики уже с определенным лагом примерно в 9 месяцев.

Президент США Дональд Трамп считает, что цены на нефть снизятся после нормализации ситуации в Ормузском проливе. "Когда все уладится, цены на нефть упадут. (...) Возможно, они будут даже ниже, чем были", - сказал он в пятницу журналистам.

Также Трамп заявил на выходных, что не считает необходимым на данном этапе вернуть на места постоянного базирования группировку, собранную на Ближнем Востоке для ударов по Ирану. "Я бы сказал, что отвод войск был бы недальновидным решением, потому что не исключено, что нам еще может понадобиться их помощь", - сказал он в интервью NBC News, опубликованном в воскресенье.

По мнению президента США, ему вряд ли придется возобновлять удары по Ирану. "Но я думаю, что мы сохраним там войска до того момента, когда у нас будет сделка", - добавил он.

NBC News напоминает, что близ Ирана в настоящее время размещены около 50 тыс. военных США.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила в понедельник о нанесении авиационных ударов по военным целям в западной и центральной частях Ирана. Иранский телеканал PressTV сообщил, что в ряде городов страны, включая Тегеран, Тебриз и Исфахан, были слышны громкие взрывы.

В воскресенье Иран провел серию ракетных ударов по Израилю. По сообщению ЦАХАЛ, все ракеты были сбиты средствами противовоздушной обороны. Израиль пообещал дать "надлежащий ответ" на эту атаку. Иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) в свою очередь заявил, что ракетная атака стала ответом на удары Израиля по Ирану.

Израильские военные в воскресенье в рамках операции против группировки "Хезболла" нанесли удары по южным пригородам Бейрута, сообщило агентство ЭФЭ.

Трамп в воскресенье заявил, что Ирану после нанесения ракетного удара по Израилю следует сконцентрироваться на дипломатических переговорах. "Я бы сказал Ирану: вы запустили ваши ракеты, и этого достаточно. Возвращайтесь за стол переговоров и заключите с нами сделку", - приводит его слова Fox News.

Американские фондовые индексы в пятницу продемонстрировали сильное снижение на опасениях, что Федеральная резервная система (ФРС) может повысить ключевую процентную ставку до конца года с учетом благоприятной ситуации на американском рынке труда. Nasdaq рухнул на 4,2% (самый существенный дневной спад с апреля прошлого года), S&P 500 - на 2,6% (наиболее значительное снижение с октября прошлого года). Индекс Dow Jones в пятницу снизился на 1,35%, за всю минувшую неделю потерял 0,3%. Недельное падение индекса Nasdaq составило 4,7%, S&P 500 - 2,6%. До этого индекс S&P 500 завершал в плюсе девять недель подряд, что стало самым длительным подобным периодом с декабря 2023 года. Количество рабочих мест в экономике США в мае выросло на 172 тыс., сообщило министерство труда. Согласно пересмотренным данным, в апреле показатель увеличился на 179 тыс., а не на 115 тыс., как сообщалось прежде. Аналитики в среднем прогнозировали повышение в прошлом месяце на 85 тыс., по данным Trading Economics.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) опускаются в понедельник на признаках новой эскалации на Ближнем Востоке, негативным фактором для азиатских индексов также стал обвал Уолл-стрит. Рынок сейчас оценивает возможность одного повышения ставки на 25 базисных пунктов до конца года примерно в 42%, двух - в 26%, по данным CME FedWatch. Вероятность сохранения ставки на прежнем уровне составляет, по мнению участников рынка, около 24%. Китайский индекс Shanghai Composite к 8:37 мск потерял 0,04%, гонконгский Hang Seng - 0,96%. Значение японского индекса Nikkei 225 понизилось на 0,35%. Южнокорейский индекс Kospi рухнул на 6,8%. Биржи Австралии в понедельник закрыты в связи с государственным праздником.

Цены на нефть прибавляют более 4% в понедельник утром на фоне сигналов новой эскалации ближневосточного конфликта. Иран и Израиль обменялись ударами, поставив под угрозу хрупкое перемирие, в то время как продвижения в переговорах Вашингтона и Тегерана не наблюдается.

Цена августовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:40 мск составляет $97,57 за баррель, что на 4,86% выше, чем на закрытие предыдущих торгов. Фьючерсы на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) выросли в цене к этому времени на 4,56%, до $94,67 за баррель. За минувшую неделю Brent подорожала на 2,2%, WTI - на 3,6%.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в пятницу уменьшилась в 3,3 раза относительно предыдущего торгового дня, однако осталась заметно выше средних значений - суммарный объем торгов бондами на Мосбирже составил 20,321 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 13,237 млрд рублей. При этом котировки большинства корпоративных облигаций продемонстрировали позитивную динамику.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 5 июня подрос на 0,07% относительно предыдущего торгового дня, поднявшись до отметки 121,18 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds увеличился на 0,1%, повысившись до 1297,71 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах повышения оказались облигации "Почта России-БО-002P-01" (+0,64%), "ГазпромКапитал-БО-001Р-04" (+0,35%), "Новотранс ХК-001Р-03" (+0,35%) и "СТМ-001Р-02" (0,32%), а в лидерах падения - "Самолет ГК-БО-П11" (-0,25%), "Газпромбанк-001Р-22Р" (-0,23%), "Автодор ГК-003Р-02" (-0,23%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что Сбербанк России завершил размещение трехлетних облигаций серии 001P-SBER56 номинальным объемом 120 млрд рублей, реализовав 62,5% займа на 75 млрд рублей. Сбор заявок на выпуск облигаций индикативного объема проходил с 26 мая по 1 июня. Техническое размещение началось 2 июня. Ставка фиксированного ежемесячного купона установлена на уровне 13,4% годовых, ей соответствует доходность к погашению в размере 14,25% годовых.

ООО "Арлифт Интернешнл" (бренд Arlift) завершило размещение 3-летних облигаций серии 001Р-02, объем которых составил 630 млн рублей. Сбор заявок на выпуск планируемым объемом от 500 млн рублей прошел 2 июня. Ставка ежемесячного фиксированного купона установлена на уровне 23,25% годовых, ей соответствует доходность к сall-опциону через 1,5 года в размере 25,90% годовых. По займу предусмотрены ковенанты: досрочное погашение может наступить в случае нарушения сроков публикации отчетности.

ПАО "Магнит" 8 июня с 11:00 до 15:00 мск проведет сбор заявок на трехлетний флоатер серии БО-005Р-06 планируемым объемом не менее 20 млрд рублей. По выпуску будут выплачиваться ежемесячные переменные купоны, определяемые как сумма доходов за каждый день купонного периода исходя из ключевой ставки Банка России + спред. Ориентир спреда к ключевой ставке ЦБ РФ - не выше 160 базисных пунктов. Техразмещение предварительно запланировано на 16 июня. Выпуск удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и резервов, а также страховых резервов. Неквалифицированным инвесторам облигации будут доступны при условии прохождения теста №8.

ПАО "ДОМ.РФ" 15 июня проведет сбор заявок на двухлетние облигации серии 002Р-09 и офертой через полгода объемом 20 млрд рублей. По выпуску будут выплачиваться полугодовые переменные купоны, определяемые как сумма доходов за каждый день купонного периода, исходя из значения "ключевая ставка Банка России + надбавка". Ориентир надбавки - не выше 100 б.п. Техразмещение запланировано на 17 июня. Выпуск доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам после тестирования.

АО "Алиум" (входит в "Биннофарм групп") 15 июня с 11:00 до 15:00 мск проведет сбор заявок на двухлетние дебютные облигации серии 001Р-01 объемом 3 млрд рублей. По выпуску будут выплачиваться фиксированные ежемесячные купоны. Ориентир ставки купона - не выше 18% годовых, ему соответствует доходность к погашению на уровне не выше 19,56% годовых. Техразмещение запланировано на 18 июня. Выпуск доступен для приобретения неквалифицированными инвесторами при условии прохождения теста №6, а также удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов.

ЛК "Роделен" 23 июня с 11:00 до 15:00 мск проведет сбор заявок на выпуск пятилетних облигаций серии 002Р-06 с офертой через 1,5 года объемом 500 млн рублей. Ориентир ставки фиксированного ежемесячного купона - не выше 21,00% годовых (ему соответствует доходность к оферте в размере не выше 23,15% годовых). По займу предусмотрена амортизация: по 2,38% от номинала будет погашено в даты выплаты 19-59-го купонов, еще 2,42% от номинала - в дату выплаты 60-го купона. Техразмещение запланировано на 26 июня. Для неквалифицированных инвесторов потребуется прохождение теста № 6.

ООО "Сергиевское" планирует 24 июня начать размещение 5-летних облигаций серии 001Р-01 объемом 50 млн рублей. Ориентир ставки квартального купона - 23% годовых. Условиями эмиссии будут предусмотрены сall-оферты через 1,5 и 3 года обращения.

ОАО "РЖД" установило ставку 21-23-го купонов облигаций 42-й серии на уровне 14% годовых. Выпуск со сроком обращения 30 лет объемом 15 млрд рублей был размещен в июне 2016 года по ставке полугодового купона 9,7% годовых до оферты с исполнением 18 июня 2026 года. Сбор заявок на приобретение пройдет с 9 по 16 июня.

Владельцы облигаций АО "Эфферон" 1-й серии получили право требовать досрочного погашения бондов в связи с нераскрытием компанией промежуточной бухгалтерский отчетности. Заявления о досрочном погашении могут быть поданы владельцами облигаций в течение следующих 15 рабочих дней. Эмитент обязан погасить бумаги не позднее 7 рабочих дней после даты окончания указанного срока. "Эфферон" разместил выпуск 5-летних облигаций 1-й серии объемом 150 млн рублей в ноябре 2022 года. Ставка 1-4-го купонов установлена на уровне 17,5% годовых, 5-12-го купонов - 13,5% годовых, 13-20-го купонов - 12,5% годовых. Купоны квартальные.