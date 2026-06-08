Индекс Мосбиржи продолжит консолидацию вблизи текущих уровней на неделе - "Цифра брокер"

Индекс Мосбиржи, вероятно, продолжит консолидироваться вблизи достигнутых значений на текущей торговой неделе, считают аналитики инвестиционной компании "Цифра брокер".

Основные торги на российском фондовом рынке в пятницу завершились без единой динамики индексов, инвесторы предпочли сократить риски перед выходными на фоне геополитической неопределенности и новых санкционных сигналов, констатируют эксперты.

Индекс Мосбиржи опустился на 0,73%, до отметки 2561,04 пункта, проигнорировав новости, поступавшие с ПМЭФ-2026. Валютный индекс РТС на фоне временного укрепления рубля прибавил 0,39% и закрылся на отметке 1098,13 пункта.

"По нашему мнению, на предстоящей короткой рабочей неделе индекс Мосбиржи продолжит консолидироваться вблизи текущих значений, пытаясь нащупать почву для возобновления роста", - пишут аналитики инвесткомпании в комментарии.

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