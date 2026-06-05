Рынок акций РФ в первую неделю июня консолидировался у 2560п по индексу МосБиржи, ПМЭФ не принес оптимизма

Рынок акций РФ в первую неделю лета консолидировался при смешанной динамике blue chips на фоне разнополярных сигналов с внешних рынков, сохраняющейся геополитической напряженности из-за конфликта РФ-Украина, а также нестабильности на Ближнем Востоке. Негативными факторами выступили данные Росстата об ускорении инфляции, намерение Запада расширить антироссийские санкции и отсутствие оптимистичных новостей с Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Индекс МосБиржи в середине недели поднимался в район 2630 пунктов, однако завершил неделю распродажами и откатом индикатора в район 2560 пунктов.

В период с 1 по 5 июня индекс МосБиржи снизился на 0,2% и составил 2561,04 пункта, индекс РТС потерял 3,5% и достиг 1098,13 пункта. Августовский фьючерс на нефть Brent в этот период подорожал на 1,8%, до $93,57 за баррель. Официальный курс доллара США, установленный Банком России, за неделю вырос на 2,45 рубля, до 73,4689 руб./$1.

Рынок акций начал неделю с консолидации на фоне смешанных сигналов с внешних фондовых площадок и роста нефти (августовский фьючерс на нефть Brent поднялся до $97 за баррель) из-за прекращения мирных переговоров США и Ирана, при этом покупателей сдерживала геополитическая напряженность вокруг Украины. Индекс МосБиржи стабилизировался на уровне 2570 пунктов. Лидерами роста выступили акции АФК "Система" (+4%), МКБ (+3,1%), ПАО "Группа Позитив" (+2,6%), но подешевели бумаги "ФосАгро" (-5,5%) после рекомендаций совета директоров не платить дивиденды за 2025 год.

Скорректированный убыток группы "Аэрофлот" (-2,1%) в I квартале 2026 года составил 8,8 млрд руб. против скорр. убытка в 3,4 млрд руб. за тот же период 2025 года, сообщила компания. Консенсус-прогноз "Интерфакса", составленный на основании оценок аналитиков инвесткомпаний и банков, предполагал скорр. убыток в размере 7,3 млрд руб.

Президент РФ Владимир Путин заявил журналистам 29 мая, что говорить о сроках завершения военной операции на Украине в условиях боевых действий невозможно и опрометчиво. Также Путин отметил, что переговоры по Украине пока поставлены на паузу, но Россия готова к продолжению переговорного процесса.

Тем временем президент США Дональд Трамп ужесточил переговорную позицию с Ираном, сообщило 31 мая издание The New York Times со ссылкой на неназванных американских официальных лиц. Один из собеседников газеты предположил, что США стремится оказать давление на Тегеран, чтобы он поспешил согласиться на прежний, более мягкий вариант сделки.

Иран в понедельник объявил о приостановке любой коммуникации с США после того, как Израиль продолжил наносить удары по Ливану, сообщило иранское агентство Tasnim. В сообщении отмечается, что Иран планирует полную блокаду Ормузского пролива, а также рассматривает возможность дополнительных действий в Баб-эль-Мандебском проливе.

Подешевели в понедельник после отсечки на бирже дивидендов акции ПАО "Группа Астра" (-11,3%, до 247,85 рубля; выплаты за прошлые годы составят 4,68 рубля на акцию), также давление на котировки оказали сообщения в соцсетях о предполагаемых проблемах с доступом в России к каталогу Python. Однако Роскомнадзор оперативно опроверг эту информацию.

Во вторник рынок акций скорректировался вверх на фоне роста металлов и снижения официального курса рубля в ожидании увеличения объемов покупок валют Минфином по бюджетному правилу, а также на фоне отскока нефти (августовский фьючерс на Brent вернулся выше $95 за баррель) после ранее происходившего снижения, вызванного заявлениями президента США Дональда Трампа о продолжении американо-иранских переговоров. Индекс МосБиржи превысил 2620 пунктов, при этом лидерами роста среди индексных бумаг выступили акции ПАО "Южуралзолото" (ЮГК) (+9,6%), "Русала" (+8,4%), "Норникеля" (+6,7%), "Эн+ груп" (+5,8%).

Росимущество объявило повторные торги по продаже госпакета группы "Южуралзолото", сбор заявок продлится до 9 июня, итоги аукциона будут подведены 10 июня. Стартовая цена та же, что и на первом аукционе, который в мае был признан несостоявшимся из-за отсутствия заявок - 162,02 млрд руб. В этот раз для признания аукциона состоявшимся будет достаточно участия даже одного покупателя, подавшего заявку и комплект документов, а также внесшего задаток.

Чистая прибыль "Роснефти" (+1,8%) по МСФО в первом квартале 2026 года составила 115 млрд руб., сообщила компания. Годом ранее компания получила 170 млрд руб. прибыли, а в IV квартале 2025 года - 16 млрд руб. Консенсус, составленный "Интерфаксом" на основе прогнозов аналитиков инвестиционных компаний и банков, предполагал данный показатель на уровне 101 млрд руб.

Новые санкции ЕС могут затронуть российские нефтяные компании "ЛУКОЙЛ" и "Роснефть", также ожидаются рестрикции против российского морского транспорта и запрет на оказание ему услуг, сообщило во вторник издание Politico со ссылкой на источники.

Выросли во вторник акции МКПАО "Лента" (+4,9%) и расписки "О'Кей" (+3,5%) на новостях, что "Лента" приобретает компанию ООО "РФБ-Ритейл", которая владеет сетью гипермаркетов "О'Кей". Сделка структурирована без денежной составляющей - "Лента" принимает на себя долговые обязательства компании и получит 75 гипермаркетов сети. ФАС уже одобрила сделку.

Фьючерс на нефть Brent локально опускался ниже $93 за баррель на заявлениях Трампа о прекращении огня в Ливане и о продолжении переговоров с Ираном. Однако вечером просадка была выкуплена и Brent поднялась до $95,5 за баррель.

В среду, в день открытия Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ, проходит 3-6 июня), рынок акций снизился из-за фиксации прибыли игроками на фоне снижения котировок металлов и обострения геополитической напряженности вокруг Украины, сдерживающим фактором выступила выросшая нефть (августовский фьючерс на нефть Brent поднялся к $98 за баррель) из-за напряженности на Ближнем Востоке. Индекс МосБиржи просел к 2600 пунктам, лидерами снижения среди индексных бумаг выступили акции ПАО "Южуралзолото" (-4,5%), МКБ (-3,1%), "префы" "Сургутнефтегаза" (-2,5%).

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов сообщил в соцсетях, что утром в среду, в день начала ПМЭФ, была зафиксирована массовая атака украинских беспилотников на город, пострадали объекты инфраструктуры в Кронштадте, Кировском и Красносельском районах. К вечеру Беглов сообщил, что оперативный штаб координирует деятельность городских служб и межведомственное взаимодействие, последствия утренней атаки устранены.

Госсекретарь США Марко Рубио заявил в среду на слушаниях в Палате представителей Конгресса, что шансы добиться урегулирования украинского кризиса на данный момент не очень высокие, так как стороны не выражают готовность к уступкам. По мнению Рубио, "стороны не хотят идти на уступки, особенно Россия".

В то же время госсекретарь США отметил, что Вашингтон не видит альтернатив дипломатическому разрешению кризиса и готов и дальше участвовать в попытках урегулирования. Рубио подчеркнул, что США не следует воспринимать как "нейтрального посредника". Он напомнил, что нынешняя американская администрация продает оружие для Украины и продолжает санкционное давление на РФ.

Минфин РФ сообщил в среду, что с 5 июня по 6 июля планирует покупать иностранную валюту/золото в рамках бюджетного правила на общую сумму 208,2 млрд рублей, ежедневный объем операций составит эквивалент 9,9 млрд рублей. С 8 мая по 4 июня Минфин покупал валюту/золото на общую сумму 110,3 млрд рублей, с ежедневным объемом операций в 5,8 млрд рублей, и участники рынка ожидали более существенного объема покупок в июне. Тем не менее, рубль после локального роста днем на новостях от Минфина возобновил к вечеру ослабление.

Нефть выросла в отсутствие ясности относительно возможного продления режима прекращения огня на Ближнем Востоке и перспектив восстановления поставок через Ормузский пролив. Это усилило опасения, что миру придется и дальше использовать накопленные запасы нефти, пока экспорт из стран Персидского залива не будет восстановлен. Американские военные нанесли удары по иранскому острову Кешм в ответ на попытки Ирана атаковать Кувейт и Бахрейн баллистическими ракетами, сообщило Центральное командование ВС США на Ближнем Востоке (CENTCOM). Тегеран обвиняет Бахрейн и Кувейт в предоставлении американцам территории для ударов по Ирану.

Президент США Дональд Трамп в интервью The New York Post выразил надежду на скорое разрешение конфликта с Ираном, но не исключил и варианта с затягиванием этого процесса, при котором американская блокада в районе Ормузского пролива может продлиться еще несколько месяцев.

Минэнерго США сообщило в среду, что запасы нефти в стране на предыдущей неделе сократились на 7,974 млн баррелей, тогда как эксперты ожидали снижения на 4 млн баррелей.

Совет директоров "Абрау-Дюрсо" (+2,6%, до 142,2 рубля), ведущего производителя игристых вин в РФ, рекомендовал дивиденды за 2025 год в 5,24 рубля на акцию, сообщила компания. Совет директоров "Акрона" (+0,7%, до 17908 рублей) рекомендовал выплатить дивиденды в размере 235 руб. на акцию из нераспределенной прибыли 2021 года, сообщила компания (дивиденды по итогам 2025 года рекомендовано не выплачивать).

В четверг рынок акций РФ продолжил снижение на данных Росстата об ускорении инфляции и на фоне подешевевшей нефти (августовский фьючерс на нефть Brent опустился к $95 за баррель), поступавшие новости с ПМЭФ не смогли активизировать покупателей. Индекс МосБиржи опустился ниже 2580 пунктов, вернувшись к уровню начала недели, фактором поддержки индикатора выступило ослабление рубля.

ПАО АФК "Система" (-3,5%) не обсуждает вхождение "Сбера" в капитал Ozon и не собирается сокращать свою долю в маркетплейсе, сообщил "Интерфаксу" основатель корпорации Владимир Евтушенков после заседания Российско-Саудовского делового совета в Санкт-Петербурге.

АФК "Система" планирует заключить сделки по привлечению инвесторов в капитал "Медси" и Cosmos Hotel Group летом 2026 года, сказал "Интерфаксу" президент корпорации Тагир Ситдеков. Также Ситдеков сообщил, что объединения кикшеринговых проектов "Юрент" и Whoosh не будет, в том числе через обмен долями и вхождение в капитал.

Согласно вышедшим вечером в среду данным Росстата, инфляция в РФ с 26 мая по 1 июня составила 0,15% после роста цен на 0,07% с 19 по 25 мая, их снижения на 0,02% с 13 по 18 мая (за шесть дней из-за праздника). Из недельных данных за май и начало июня этого года следует, что годовая инфляция в РФ на 1 июня ускорилась до 5,39% с 5,33% на 25 мая (на конец апреля составляла 5,58%), если ее определять из среднесуточных данных за май и июнь 2025 года (такую методику использует Минэкономразвития). Ускорение недельной инфляции было вызвано значительным ростом цен на огурцы, скачком стоимости отдыха на Черноморском побережье и существенным ростом цен на дизельное топливо и бензин. Точные данные по годовой инфляции на конец мая Росстат опубликует 10 июня.

Рост ВВП РФ в апреле 2026 года, по оценке Минэкономразвития, составил 1,3% в годовом выражении после роста на 1,9% в марте (оценка уточнена с 1,8%). За январь-апрель 2026 года ВВП РФ, по оценке министерства, увеличился на 0,2% в годовом выражении. С исключением сезонного фактора ВВП РФ в апреле, по оценке Минэкономразвития, снизился на 0,5%.

Министр финансов РФ Антон Силуанов заявил в четверг на макроэкономической сессии ПМЭФ, что ситуация с исполнением федерального бюджета выправляется по сравнению с тем, что было в первом квартале, налоговые поступления растут, исполнение бюджета за январь-май свидетельствует о том, что не реализовались риски "перегнуть палку" с налоговыми изменениями, принятыми ранее. По его словам, "НДС сейчас идет выше плана, чем мы планировали", показатели исполнения бюджета за пять месяцев года об этом красноречиво свидетельствуют.

Нефть подешевела на фоне надежд на скорое завершение американо-иранского конфликта. Госдепартамент США сообщил, что Израиль и Ливан договорились о соблюдении режима прекращения огня по итогам переговоров в Вашингтоне и намерены возобновить обсуждение вопросов политики и безопасности с целью достижения всеобъемлющего соглашения.

В пятницу рынок акций РФ после локальной дневной консолидации возобновил снижение, инвесторы предпочли сократить рисковые позиции перед выходными, не получив "бычьих" сигналов с ПМЭФ. Снизились также внешние фондовые площадки, цены на металлы и нефть (августовский фьючерс на нефть Brent просел ниже $94 за баррель). Индекс МосБиржи опустился в район 2560 пунктов.

Президент - председатель правления Сбербанка Герман Греф сообщил в пятницу на ПМЭФ, что прогноз по рентабельности капитала Сбера на 2026 год в 22% предусматривает рост чистой прибыли к 2025 году на уровне двузначных цифр. По его словам, Сбер продолжит придерживаться политики распределения 50% прибыли на дивиденды.

Вице-премьер РФ Александр Новак на деловом завтраке Сбербанка в пятницу в рамках ПМЭФ-2026 заявил, что экономика России сейчас находится в периоде управляемого охлаждения, основными рисками являются дефицит рынка труда, изменение структуры расходов бюджета, жесткая денежно-кредитная политика (ДКП). По его словам, ключевой задачей является повышение производительности труда, без чего не удастся выйти на устойчивые темпы роста экономики.

Новак отметил также, что в последние годы были очень серьезные вливания бюджетных инвестиций в экономику, в технологическое развитие, в социальную сферу. Структура бюджета изменилась, в том числе увеличились расходы на безопасность и оборону. И то, что делает сегодня правительство по консолидации бюджета, по приоритизации расходов, - это важная составляющая для того, чтобы создавать условия для экономического роста и возможности для кредитования экономики, считает Новак.

Банк России повторил сигнал о будущей направленности денежно-кредитной политики (ДКП); будет оценивать целесообразность дальнейшего снижения ставки на ближайших заседаниях. "Это ни в коей мере не означает неизбежность снижения ставки на каждом из них", - сообщил зампред ЦБ РФ Алексей Заботкин журналистам после делового завтрака Сбербанка в рамках ПМЭФ.

Президент РФ Владимир Путин во время выступления на пленарном заседании ПМЭФ заявил, что дефицит федерального бюджета РФ по итогам текущего года может "подрасти" с 2,6% ВВП, зафиксированных в 2025 году.

По словам Путина, для возвращения к устойчивому росту экономики РФ в 2027 году необходим запуск нового инвестиционного цикла в РФ, что является главной задачей экономических властей. Сделать это можно только при одном условии - увеличив капитальные вложения, запустив новый инвестиционный цикл, отметил президент. Также Путин сообщил, что инфляция в РФ по итогам 2026 года, как ожидается, составит около 5,2%. "Важно, чтобы экономический рост был сбалансированным, опирался на внутренний спрос, сочетался с дальнейшим снижением инфляции. Она у нас существенно замедлилась и продолжает снижаться. По прогнозу, инфляция в текущем году приблизится к 5,2%", - сказал глава государства.

В период с 1 по 5 июня мая среди акций, входящих в листинг 1-го и 2-го уровней Мосбиржи, хуже рынка выглядели бумаги ПАО "Группа Астра" (-21%), ПАО "Дальневосточное морское пароходство" (-8%), ПАО "Евротранс" (-8%); лучше рынка оказались акции ПАО "Россети Волга" (+10%), ПАО "ВУШ Холдинг" (+9%), "Русала" (+8%).

Рынок акций РФ во вторую неделю июня сохранит волатильность при попытках реализовать коррекционный отскок вверх, влияние на расстановку сил по-прежнему будут оказывать сигналы с товарно-сырьевых рынков в свете развития событий на Ближнем Востоке, а также корпоративные новости и данные Росстата. Для индекса МосБиржи коридор колебаний может составить 2500-2650 пунктов, для индекса РТС - 1050-1150 пунктов, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".