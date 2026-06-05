Курс пары рубль/юань может закрепиться у верхней границы диапазона 10,5-11 руб./юань в конце следующей недели - ПСБ

Курс пары рубль/юань может закрепиться у верхней границы диапазона 10,5-11 руб./юань в конце следующей недели, полагают аналитики ПСБ.

"По итогам недели юань вырос на 3,3%, поднявшись в верхнюю половину диапазона 10,5-11 руб./юань, - отмечают эксперты в комментарии. - В начале следующей недели рубль инерционно может продолжить коррекционное восстановление на фоне оценки участниками торгов влияния новых объемов покупок валюты по бюджетному правилу. Однако во второй половине недели видим риски возобновления снижения рубля. Так, пара CNY/RUB к концу недели может попробовать вернуться в район верхней границы диапазона 10,5-11 руб./юань, а пара USD/RUB - в верхнюю половину диапазона 71-76 руб./$1".

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