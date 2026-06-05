"Финам" сохраняет рейтинг "покупать" для акций Medtronic Plc с прогнозной стоимостью на уровне $97,2 за штуку на горизонте 12 месяцев, что соответствует потенциалу роста 18,7%, сообщается в материале ведущего аналитика отдела анализа акций Зарины Саидовой.

"Medtronic с начала текущего года неоправданно растерял 19% рыночной капитализации, - отмечает эксперт. - Компания удачно отчиталась за четвертый квартал фискального 2026 года, рост выручки имел место по всем 4 сегментам деятельности, при этом компания по итогам FY2026 продемонстрировала наибольший темп роста продаж за 10 лет. Кроме того, топ-менеджмент обозначил вполне обнадеживающие прогнозы на FY2027, подразумевающие рост прибыли даже в условиях тарифов Трампа и влияния ближневосточного кризиса, которое оказалось несущественным для Medtronic".

Medtronic - ведущая мировая компания в области медицинских технологий, насчитывающая более 95 тыс. сотрудников в 150 странах по всему миру.

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