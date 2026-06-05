Вероятно закрепление индекса Мосбиржи в диапазоне 2500-2600п на следующей неделе - ПСБ

Вероятно закрепление индекса Мосбиржи в диапазоне 2500-2600 пунктов на следующей неделе, говорится в обзоре аналитиков ПСБ.

"На предстоящей неделе ожидаем закрепления российского фондового рынка в диапазоне 2500 - 2600 пунктов по индексу Мосбиржи с постепенным движением в сторону его нижней границы, - прогнозируют эксперты. - Рынок продолжит находиться под давлением неопределенности по геополитике, опасений более медленного снижения ключевой ставки и сохранения крепкого рубля. В зоне риска могут оказаться нефтегазовый сектор, где продажи активизируются в случае новых попыток коррекции в ценах на нефть, и металлургический, где основное давление приходится на акции чермета".

По мнению аналитиков банка, лучше рынка могут выглядеть финансовый и потребительский сегменты. "В текущей ситуации при выборе бумаг в портфель инвесторам стоит проявлять осторожность и опираться на акции с хорошими предстоящими дивидендными выплатами и сильным фундаментальным бэкграундом", - указывают они.

Эксперты ПСБ выделяют акции Сбербанка, "префы" "Транснефти", а также бумаги КЦ "ИКС 5" и "МТС".

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