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05 июня 2026 года 17:34
"Финам" присвоил рейтинг "держать" акциям China Life Insurance
"Финам" присвоил рейтинг "держать" акциям China Life Insurance класса H с целевой ценой HKD 29,5 на горизонте 12 месяцев, что предполагает потенциал роста на 5,3%, сообщается в материале заместителя руководителя отдела анализа акций Игоря Додонова. "Мы положительно оцениваем долгосрочные перспективы бизнеса China Life Insurance, - пишет эксперт. - Продолжающееся повышение численности среднего класса в КНР на фоне сохраняющихся неплохих темпов роста экономики, постепенное старение населения и реализация властями инициативы Healthy China будут способствовать дальнейшему росту спроса на страховые продукты и услуги в стране. И China Life, будучи одним из ведущих китайских страховщиков, продолжит выигрывать от развития указанных тенденций". В то же время акции China Life класса H за последний год подскочили в стоимости на 67%, и, на взгляд Додонова, потенциал их дальнейшего укрепления уже ограничен. Однако они могут оказаться интересными для покупки в случае значительной просадки. China Life - одна из крупнейших страховых компаний в КНР. Она является лидером в сегменте страхования жизни в стране, а также занимается медицинским страхованием и страхованием от несчастных случаев. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: КИТАЙ-CHINA/LIFE-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
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