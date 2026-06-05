"Финам" присвоил рейтинг "держать" акциям China Life Insurance класса H с целевой ценой HKD 29,5 на горизонте 12 месяцев, что предполагает потенциал роста на 5,3%, сообщается в материале заместителя руководителя отдела анализа акций Игоря Додонова.

"Мы положительно оцениваем долгосрочные перспективы бизнеса China Life Insurance, - пишет эксперт. - Продолжающееся повышение численности среднего класса в КНР на фоне сохраняющихся неплохих темпов роста экономики, постепенное старение населения и реализация властями инициативы Healthy China будут способствовать дальнейшему росту спроса на страховые продукты и услуги в стране. И China Life, будучи одним из ведущих китайских страховщиков, продолжит выигрывать от развития указанных тенденций".

В то же время акции China Life класса H за последний год подскочили в стоимости на 67%, и, на взгляд Додонова, потенциал их дальнейшего укрепления уже ограничен. Однако они могут оказаться интересными для покупки в случае значительной просадки.

China Life - одна из крупнейших страховых компаний в КНР. Она является лидером в сегменте страхования жизни в стране, а также занимается медицинским страхованием и страхованием от несчастных случаев.

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