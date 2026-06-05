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05 июня 2026 года 15:31

Рубль днем немного дешевеет в паре с юанем на фоне небольшого снижения цен на нефть

Москва. 5 июня. Китайский юань подрастает на Московской бирже в ходе дневной сессии в пятницу, рубль дешевеет на фоне небольшой негативной динамики на рынке нефти. Курс китайской валюты в 15:00 мск составил 10,84 руб., что на 1,65 коп. выше уровня закрытия предыдущих торгов.

Торги долларом и евро не проводятся на Московской бирже с 13 июня 2024 года из-за санкций. В связи с этим наиболее подходящими ориентирами колебаний курса (в том числе для внебиржевого рынка) являются котировки однодневного фьючерсного контракта с автопролонгацией на курс "доллар США - российский рубль" (USDRUBF) и такого же контракта на курс "евро - российский рубль" (EURRUBF).

Контракт USDRUBF к 15:00 мск поднялся на 25 копеек относительно закрытия предыдущего торгового дня, до 73,69 руб./$1, контракт EURRUBF подорожал на 50 копеек, до 86,05 руб./EUR1.

Минфин РФ с 5 июня по 6 июля планирует покупать иностранную валюту/золото в рамках бюджетного правила на общую сумму 208,2 млрд рублей, ежедневный объем операций составит эквивалент 9,9 млрд рублей. С учетом объявленных Минфином объемов операций Банк России с 5 июня по 6 июля 2026 года увеличит покупку валюты до 5,28 млрд рублей в день (с 8 мая по 4 июня объем покупок составляет 1,18 млрд рублей в день).

Рубль может показать укрепление к доллару США и юаню на торгах в пятницу, считает управляющий по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Богдан Зварич.

"На наш взгляд, данных объемов (покупки валюты Минфином - ИФ) может не хватить для формирования полноценного тренда на ослабление рубля, однако они снижают риски выхода рубля на новые максимумы, а также могут способствовать улучшению баланса на рынке и стабилизации курсов основных мировых валют", - пишет эксперт в обзоре.

При этом в рамках торгов пятницы, если участники рынка не увидят какой-то реакции рынка на рост покупок по бюджетному правилу, скорее всего, будет продолжение волны фиксации прибыли по длинным позициям в основных мировых валютах, что позволит рублю продолжить волну восстановления, полагает Зварич.

"В этом случае юань может уйти в нижнюю половину диапазона 10,5-11 руб. за юань. Доллар, по нашим оценкам, продолжит в пятницу движение в диапазоне 71-75 руб./$1 и в ходе сессии может отступить ниже 72 руб./$1", - указывает аналитик ПСБ.

Курс валютной пары юань/рубль может двигаться около 10,80-10,95 руб. за юань в ближайшее время, прогнозируют аналитики банка "Санкт-Петербург".

"Рубль по итогам четверга показал укрепление. В первую очередь такая динамика наблюдалась в рамках коррекции, учитывая также, что в четверг покупки валюты проходили пока еще в низком, майском, объеме. Сейчас на фоне окончательного перехода на более высокие покупки курс пары CNYRUB может двигаться вблизи 10,80-10,95 руб. за юань", - указывают эксперты в комментарии.

Нефтяные цены скорректировались вниз в четверг. Драйвером к этому послужили очередные заявления президента США о близости к сделке с Ираном, отмечают в банке. Пока конкретики относительно дальнейшего хода конфликта нет, и текущую неделю котировки нефти марки Brent, вероятно, закончат вблизи $95 за баррель, полагают аналитики.

Внимание участников рынка сосредоточено на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), который проходит с 3 по 6 июня. 5 июня на пленарном заседании форума выступит президент России Владимир Путин. Страной-гостем ПМЭФ в 2026 году является Саудовская Аравия.

Жесткие меры финансовых властей РФ, направленные на подавление инфляции, дают результат, заявил Путин в ходе встречи с руководителями международных информационных агентств. По его словам, инфляция в РФ возвращается к плановому показателю, в годовом выражении сейчас 5,4% - "это уже хороший результат". При этом он отметил, что постоянно слушает дискуссии между Банком России и экономическим блоком правительства о темпах снижения ставки.

"Мероприятия, которые проводят наши экономические и финансовые власти, дают результат, хотя ЦБ сознательно пошел на повышение ключевой ставки серьезным образом, а сейчас уже несколько раз ее сокращал, до 14,5%. Многие считают, что и этого мало, нужно еще сокращать, не буду комментировать это. Я постоянно слушаю эту дискуссию между экономическим блоком правительства и ЦБ и так далее. Но результат достигается", - заявил Путин.

"Мы сознательно пошли на охлаждение экономики. Мы не хотим гиперинфляции... Боремся за здоровье российской экономики в целом... Все это дает нам основание полагать, что мы на правильном пути и чувствуем себя уверенно", - сказал президент.

Ослабление бюджетного правила в предыдущие годы, когда требовались дополнительные средства для расходов, привело в том числе и к укреплению курса рубля. Сейчас настало время для возвращения к прежнему, более жесткому варианту бюджетного правила, заявил министр финансов Антон Силуанов на деловом завтраке Сбербанка в рамках ПМЭФ-2026, комментируя выступления представителей крупного бизнеса, обеспокоенных переукрепленным рублем.

"Теперь про бюджетное правило (...). Да, действительно, мы видим, что курс крепкий, и в том числе это потому, что бюджетное правило ослабили, потому что должны были найти расходы, нам нужны были ресурсы. В стране нужны были ресурсы. Бюджетное правило подослабили, курс в результате укрепился, меньше бюджет стал участвовать на валютном рынке", - сказал он.

"Сейчас мы пришли к тому, что понимаем, что нужно опять возвращаться к той политике, которая раньше была, и курс будет более предсказуем. Поэтому бюджет - всему глава", - отметил министр.

В свою очередь зампред ЦБ РФ Алексей Заботкин пояснил, что факт того, что регулятор на последнем заседании, на котором ставка была понижена на очередные 50 базисных пунктов, повторил сигнал о будущей направленности денежно-кредитной политики, "ни в коей мере не означает неизбежность снижения ставки на каждом из них".

Он отметил, что пространство для снижения ставки не увеличилось, добавив, что пока устойчивая инфляция держится на уровне 4-5%. "Устойчивые темпы роста цен с поправкой на сезонность держатся где-то в диапазоне 4-5% в годовом выражении, то есть это те уровни, где они находятся последние 6-9 месяцев. По всей видимости, эта оценка по апрельским данным, она по-прежнему релевантна. По майским - посмотрим, май выглядит, насколько можно судить по недельным цифрам, очень похоже на апрель", - сказал Заботкин журналистам после делового завтрака Сбербанка в рамках ПМЭФ.

Цены на нефть эталонных марок перешли к слабому снижению днем в пятницу на сообщениях о нормальной работе крупного экспортного терминала в Омане.

Августовские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 15:00 мск дешевеют на 0,15%, до $94,87 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) опустились в цене к этому времени на 0,12%, до $92,93 за баррель.

C начала недели Brent подорожала примерно на 3%, тогда как цена WTI выросла примерно на 6%.

Накануне Brent подешевела на 2,8%, WTI - на 3,1% на сообщении Госдепартамента США о том, что Израиль и Ливан договорились о соблюдении режима прекращения огня по итогам переговоров в Вашингтоне. Ранее удары Израиля по территории Ливана вызвали возмущение Ирана, который приостановил обмен сообщениями с США.

После этого ливанская группировка "Хезболла" заявила, что не согласна с условиями перемирия. "Мы не брали на себя каких-либо обязательств прекращать сопротивление до тех пор, пока продолжается оккупация", - заявил в четверг лидер "Хезболлы" Наим Касем. Он пояснил, что требует вывода израильских военных с территории Ливана.


Опубликовано: /Финмаркет/
 


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