Freedom Global сохраняет рейтинг акций АФК "Система" на уровне "держать" с целевой ценой 16 руб. на горизонте года, сообщается в комментарии аналитика инвесткомпании Натальи Мильчаковой.

Накануне корпорация представила некоторые результаты по МСФО за первый квартал. В целом они совпали с ожиданиями экспертов Freedom Global и выглядят, по их мнению, вполне приемлемыми для холдинга, активно инвестирующего в новые бизнесы, стартапы и привлекательные зрелые активы с высокой добавленной стоимостью.

Высокие темпы роста зафиксированы в сегменте телекоммуникаций, фармацевтики и отельного бизнеса. Они компенсируют нестабильность или низкие темпы улучшения показателей у других дивизионов, отмечает Мильчакова.

"Беспокойство вызывает убыточность эмитента и отсутствие у него дивидендных выплат, а также финансовые потери по значительной части активов в его портфеле, в частности по высокорисковой "Группе Сегежа", которая нуждается в докапитализации, - указывает аналитик. - Анонсированный выход на pre-IPO клиник "Медси" и гостиничной сети Cosmos может стать долгосрочным драйвером роста для акций".

Стратег инвесткомпании прогнозирует рост выручки АФК "Система" по итогам 2026 года на 8-9% и увеличение OIBDA на 5-15% при сохранении отрицательной чистой прибыли. К выплате дивидендов холдинг может вернуться не ранее 2028 года, считает Мильчакова.

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