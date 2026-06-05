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Зампред ЦБ: безработица в РФ на историческом минимуме - говорить о переохлаждении экономики неуместно
05 июня 2026 года 15:52
"БКС МИ" открыл торговую идею: покупать акции ЛУКОЙЛа с целью 6300руб
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") открыл торговую идею "покупать акции "ЛУКОЙЛа" с целью 6300 руб. за штуку" с горизонтом инвестирования 9 месяцев. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: до 29,9%, сообщается в комментарии аналитика Олега Решетникова. В условиях обновления российским рынком минимумов 2026 года эксперт обращает внимание на стабильную дивидендную историю в нефтегазовом секторе и считает, что в непростых для рынка условиях наиболее безопасной и перспективной историей являются голубые фишки. На горизонте срока инвестиционной идеи ситуация на рынке может развернуться в пользу "ЛУКОЙЛа". Аналитик отмечает ряд фундаментальных факторов роста роста акций "ЛУКОЙЛа": - Минфин постепенно возвращается на валютный рынок, а борьба ЦБ с инфляцией продолжается по намеченному плану, что позволяет регулятору постепенно снижать ставку. Это должно привести к ослаблению рубля на среднесрочном горизонте. - Доходности по долгосрочным облигациям постепенно снижаются и скоро сравняются с доходностью по лучшим дивидендным акциям рынка, к которым и относится "ЛУКОЙЛ", а потому их переоценка будет происходить гораздо активнее. - Конфликт на Ближнем Востоке затягивается, за счет чего цены на энергоресурсы остаются на высоких уровнях. - В случае продажи зарубежных активов баланс компании пополнится на значительную сумму, что сохраняет вероятность дополнительного поощрения акционеров через дивиденды или выкуп акций. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-ЛУКОЙЛ-АКЦИИ-ИНВЕСТИДЕЯ
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