"БКС МИ" открыл торговую идею: покупать акции ЛУКОЙЛа с целью 6300руб

"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") открыл торговую идею "покупать акции "ЛУКОЙЛа" с целью 6300 руб. за штуку" с горизонтом инвестирования 9 месяцев. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: до 29,9%, сообщается в комментарии аналитика Олега Решетникова.

В условиях обновления российским рынком минимумов 2026 года эксперт обращает внимание на стабильную дивидендную историю в нефтегазовом секторе и считает, что в непростых для рынка условиях наиболее безопасной и перспективной историей являются голубые фишки. На горизонте срока инвестиционной идеи ситуация на рынке может развернуться в пользу "ЛУКОЙЛа".

Аналитик отмечает ряд фундаментальных факторов роста роста акций "ЛУКОЙЛа":

- Минфин постепенно возвращается на валютный рынок, а борьба ЦБ с инфляцией продолжается по намеченному плану, что позволяет регулятору постепенно снижать ставку. Это должно привести к ослаблению рубля на среднесрочном горизонте.

- Доходности по долгосрочным облигациям постепенно снижаются и скоро сравняются с доходностью по лучшим дивидендным акциям рынка, к которым и относится "ЛУКОЙЛ", а потому их переоценка будет происходить гораздо активнее.

- Конфликт на Ближнем Востоке затягивается, за счет чего цены на энергоресурсы остаются на высоких уровнях.

- В случае продажи зарубежных активов баланс компании пополнится на значительную сумму, что сохраняет вероятность дополнительного поощрения акционеров через дивиденды или выкуп акций.

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