"Финам" сохраняет рекомендацию "держать" по паям Aberdeen Standard Physical Platinum Shares ETF

"Финам" сохраняет рекомендацию "держать" для паев биржевого фонда Aberdeen Standard Physical Platinum Shares ETF (PPLT) с прогнозной стоимостью на уровне $19,5 за бумагу, что предполагает потенциал роста 14%, сообщается в материале ведущего аналитика Александра Потавина.

Всемирный совет по инвестициям в платину (WPIC) ожидает высокой неопределенности на рынке платины в 2026 году и рассчитывает, что текущий год станет уже четвертым подряд годом структурного дефицита, пусть и менее глубокого, чем это было в 2025 году.

"Среднесрочная техническая картина по акциям биржевого фонда PPLT ухудшилась за последний месяц, - указывает Потавин. - На дневном графике видно, что цена опустилась ниже нижней границы растущего тренда, который сформировался в платине за последний год. Чтобы вернуться в него, нужно, чтобы котировки PPLT восстановились выше $18. При этом ближайший уровень поддержки находится в районе минимумов марта - на отметке $16,5. Цена может опуститься сюда, если мировые цены на нефть сохранят повышательную динамику, а золото и серебро вместе с этим останутся слабыми".

В перспективе 2026 года, по мнению эксперта, базовым сценарием пока остается нормализация обстановки на Ближнем Востоке, что со временем приведет к более низким ценам на нефть и поддержит спрос на драгметаллы, в том числе на платину. "Поэтому наиболее вероятным представляется сценарий консолидации и умеренного повышения цен на МПГ, - отмечает Потавин. - Мы полагаем, что в среднесрочной перспективе цена на платину может продолжить консолидацию в рамках диапазона цен, сформированных за последние пару месяцев".

Aberdeen Standard Physical Platinum Shares (PPLT) является крупнейшим в мире фондом, чьи средства вложены в физические слитки платины.

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