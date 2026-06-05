"БКС МИ" сохраняет "позитивную" оценку акций Полюса и "нейтральную" для ЮГК

"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет "позитивную" оценку акций ПАО "Полюс" (прогнозная стоимость составляет 2900 рублей за штуку) и "нейтральную" для ПАО "Южуралзолото" (ЮГК) (прогнозная стоимость составляет 0,9 рубля за штуку), сообщается в материале аналитиков Кирилла Чуйко, Дмитрия Казакова и Николая Масликова.

Мировые "золотые" ETF (exchange traded funds - биржевые инвестиционные фонды) в мае 2026 года потеряли $2 млрд, что соответствует 16,2 тонны золота, подсчитал World Gold Council (WGC).

"Умеренно негативная новость. По нашей оценке, без сохраняющихся стабильных притоков со стороны биржевых фондов золото может продолжать корректироваться. В 2025 году вместе с рекордными покупками мировыми ЦБ, ETF также скупали золото, что поддерживало спрос на высоком уровне", - отмечают эксперты.

Аналитики сохраняют "позитивный" взгляд на акции "Полюса" и "нейтральный" на ЮГК.

"Соотношение текущей цены акции и ее прибыли на акцию за последние двенадцать месяцев (спотовый Р/Е) у "Полюса" составляет 5,7х против исторических 8,6х. У ЮГК этот мультипликатор равен 3х против исторических 6,2х. С учетом наших прогнозов на двенадцать месяцев целевой Р/Е на 2027 год у "Полюса" будет на уровне 6х, у ЮГК - 3,5х, - пишут Чуйко, казаков и Масликов. - Для "Полюса" это соответствует "позитивному" взгляду, а у ЮГК сохраняются повышенные риски из-за неопределенности с корпоративным управлением. Мы сохраняем дополнительную премию за риск в расчете стоимости акционерного капитала".

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