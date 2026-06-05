Freedom Global подтверждает рекомендацию "покупать" для акций Полюса

Freedom Global подтверждает рекомендацию "покупать" для акций ПАО "Полюс" с прогнозной стоимостью на уровне 2800 рублей за штуку, на горизонте года, сообщается в материале аналитика Владимира Чернова.

Эмитент подтвердил план капитальных затрат на 2026 год на уровне $2,2-2,5 млрд. Для компании это не новая цифра, но важное подтверждение того, что даже при высокой ключевой ставке Банка России и достаточно крепком рубле менеджмент не снижает темп инвестиций в крупные проекты, отмечает эксперт.

"Главные деньги идут в "Сухой Лог", "Чульбаткан" и "Чертово Корыто". Это правильно с точки зрения долгосрочной добычи, так как "Полюсу" нужно заранее готовить новую ресурсную базу и будущий рост темпов производства. Но для рынка акций здесь есть и ограничитель, так как чем выше капзатраты, тем меньше свободный денежный поток и тем осторожнее инвесторы будут смотреть на дивиденды в ближайшие годы", - пишет Чернов в обзоре.

Сильная сторона "Полюса", по мнению аналитика, остается прежней: компания зарабатывает на дорогой стоимости золота, имеет низкую долговую нагрузку и сохраняет одну из лучших маржинальностей в российском секторе золотодобычи.

"По итогам 2025 года соотношение чистый долг/EBITDA было на уровне около 1,1х, поэтому текущая инвестпрограмма выглядит немного тяжелой, но абсолютно не критичной для баланса. Поэтому и вывод для стоимости акций будет умеренно позитивный, - говорится в материале эксперта. - "Полюс" остается защитной историей через само золото, но быстрый рост котировок бумаг будет сдерживать все еще достаточно дорогой рубль и высокий инвестиционный цикл. Наш таргет в 2800 рублей за акцию на горизонте года подтверждается, рекомендация "покупать" остается".

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