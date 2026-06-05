Совкомбанк подтверждает рекомендацию "покупать" для акций Озон Фармацевтики

Совкомбанк подтверждает рекомендацию "покупать" для акций ПАО "Озон Фармацевтика", сообщается в материале аналитика Егора Объедкова.

Эмитент опубликовал в конце мая отчетность за 1К26 по МСФО - показатели в рамках ожиданий, эксперт предполагает традиционное для фармацевтического сектора более сильное второе полугодие.

Компания озвучила, что планирует рост выручки на уровне 15-25% в 2026 году.

"Замедление динамики в 1К26 не смущает, подтверждаем наш взгляд с рекомендацией "покупать", - пишет Объедков. - При сохранении мультипликатора цена на акцию может вырасти на 19% в ближайшие двенадцать месяцев без учета дивидендов".

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