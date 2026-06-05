Freedom Global подтверждает прогнозную цену акций Whoosh на уровне 101 руб

Freedom Global подтверждает прогнозную стоимость акций ПАО "ВУШ Холдинг" (головная компания группы Whoosh, оператора одноименного сервиса кикшеринга) на уровне 101 рубля за штуку на горизонте года и рейтинг "держать", сообщается в материале ведущего аналитика Натальи Мильчаковой.

На взгляд эксперта, на российском рынке кикшеринговых услуг в перспективе не исключены сделки M&A, однако, если эмитент (с его планами стать крупным международным оператором таких услуг) останется независимым, это бы приветствовалось миноритарными акционерами компании.

В то же время, отмечает Мильчакова, настораживают убытки и высокая долговая нагрузка "ВУШ Холдинга", которые могут представлять потенциальные риски для вложений в акции компании.

"Мы подтверждаем целевую цену акций Whoosh в 101 руб. на годовом горизонте и рейтинг "держать", - пишет аналитик Freedom Global.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.