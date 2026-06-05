"Финам" подтверждает рейтинг "покупать" для акций BYD Co. с прогнозной стоимостью на уровне 119 юаней (CNY) за штуку по итогам операционных результатов за май 2026 года, сообщается в материале аналитика отдела анализа акций Андрея Шарова.

Ключевым драйвером успеха эмитента является доступность производимых автомобилей за счет технологического лидерства, указывает эксперт. Компания в стратегии масштабирования трансформирует EV из премиального сегмента в массовый продукт, опираясь на преимущество в батарейных технологиях.

"Несмотря на ухудшение рыночной конъюнктуры, акции выглядят перепроданными. BYD компенсирует потери доли в Китае активным наращиванием экспорта на быстрорастущий европейский рынок, - пишет Шаров. - Потенциал для восстановления сохраняется как за счет удешевления производственной базы, так и благодаря экспансии в Европе, ЮВА и Латинской Америке, где спрос на доступные модели EV продолжает расти".

Результаты за май стали ключевым подтверждением рейтинга "покупать", отмечает аналитик "Финама".

BYD - китайский технологический гигант, мировой лидер в производстве электромобилей, аккумуляторов и решений для чистой энергетики.

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