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05 июня 2026 года 09:10

Dow Jones обновил рекорд

Уолл-стрит закрылась преимущественно в плюсе в четверг, Dow Jones подскочил на 1,7% и обновил рекорд. Рынки акций АТР снижаются в конце недели. Нефть слабо дорожает утром пятницы, Brent торгуется у $95,4 за баррель.

Американские фондовые индексы в основном выросли по итогам торгов в четверг, при этом Dow Jones Industrial Average (DJIA) обновил исторический максимум.

Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе выросло на 13 тыс. - до 225 тыс., говорится в опубликованном в четверг отчете министерства труда США. Это максимум с начала февраля. Согласно пересмотренным данным, неделей ранее показатель составил 212 тыс., а не 215 тыс., как сообщалось прежде. Аналитики в среднем ожидали снижения числа новых заявок до 213 тыс. с ранее объявленного уровня предыдущей недели, по данным Trading Economics.

Производительность труда в стране в первом квартале увеличилась на 0,3% в пересчете на годовые темпы, стоимость рабочей силы - на 1,8%, согласно пересмотренным данным Минтруда. Предварительно сообщалось о росте первого показателя на 0,8%, второго - на 2,3%. Эксперты ждали пересмотра соответственно до 0,5% и 2,5%.

Акции Broadcom (SPB: AVGO) упали на 12,6% по итогам торгов, хотя производитель полупроводниковой продукции опубликовал сильную отчетность. Инвесторов разочаровал прогноз компании относительно выручки от ИИ-чипов.

CrowdStrike потеряла 3,8% капитализации. Квартальный отчет ИБ-компании не впечатлил трейдеров, которые ожидали еще более сильных результатов на волне бума инвестиций в ИИ.

Котировки акций Amazon.com Inc. (SPB: AMZN) выросли на 1,5% после новостей о планах компании вложить в Европу еще более 10 млрд евро и ее новых разработках в сфере робототехники. Кроме того, облачное подразделение компании (AWS) заключило контракт на $4 млрд с популярным интернет-сервисом Pinterest, бумаги которого подорожали на 4,5%.

Рыночная стоимость представившей целую серию ИИ-проектов Microsoft Corp. (SPB: MSFT) повысилась на 0,2%, Apple Inc. (SPB: AAPL) - на 0,3%, Alphabet Inc. (SPB: GOOG) - на 3,7%, Meta (SPB: META) (признана в РФ экстремистской организацией и запрещена) - на 0,7%, Nvidia Corp. (SPB: NVDA) - на 1,9%. Tesla (SPB: TSLA) уменьшила ее на 1,2%.

Акции Advanced Micro Devices (SPB: AMD) подешевели на 3,6%, Micron Technology - на 7,7%.

Бумаги PVH Corp. рухнули на 20,2%. Поставщик одежды под марками Calvin Klein, Tommy Hilfiger и Van Heusen ухудшил годовой прогноз выручки, несмотря на сильный отчет.

Brown-Forman нарастила капитализацию на 2,8%. Производитель виски Jack Daniel''s в прошлом финквартале неожиданно увеличил выручку на 2%, при этом чистая прибыль сократилась почти втрое.

Дебютанты Liftoff Mobile, Innio и Quantinuum увеличили рыночную стоимость в первый день торгов после IPO соответственно на 23,7%, 23,3% и 0,6%.

Цена акций JPMorgan Chase & Co. (SPB: JPM) повысилась на 3,3%, Goldman Sachs Group (SPB: GS) - на 4,9%, Visa Inc. (SPB: V) - на 2,5%, Johnson & Johnson (SPB: JNJ) - на 4,6%, UnitedHealth Group (SPB: UNH) - на 5,2%.

DJIA вырос на 1,73% - до рекордных 51561,93 пункта.

Значение Standard & Poor ''s 500 увеличилось на 0,41% - до 7584,31 пункта.

Индекс Nasdaq Composite потерял 0,09% и закрылся на отметке 26830,96 пункта.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) снижаются в пятницу на фоне сохранения неопределенности относительно урегулирования ближневосточного конфликта.

Группировка "Хезболла" объявила, что не согласна с условиями перемирия, заключенного между Израилем и властями Ливана, и требует вывода израильских военных с территории страны. Между тем Израиль продолжает наносить удары по объектам "Хезболлы" на юге Ливана, что ставит под сомнение перспективы достижения прогресса в переговорах между Вашингтоном и Тегераном, который ранее угрожал прервать диалог с США, если Израиль не прекратит атаковать Ливан.

Китайский Shanghai Composite теряет 0,03%, гонконгский Hang Seng - 0,98%.

На торгах в Гонконге заметно снижаются котировки бумаг China Mengniu Dairy (-6,3%), Semiconductor Manufacturing International (-6%), Tingyi (-4,8%), Sands China (-3,7%), AIA Group (-3,6%), BYD Electronic (-3,2%) и HSBC Holdings (-3,1%).

Японский Nikkei 225 опускается на 1,13%.

Опубликованные в пятницу статданные показали, что средний размер зарплат в Японии в апреле вырос на максимальные с декабря 2024 года 3,5% в годовом сравнении после подъема на 3,1% в марте. Показатель повышается 52-й месяц подряд. Рост зарплат с поправкой на инфляцию составил 1,9% против 1,4% месяцем ранее.

Новые данные укрепили ожидания инвесторов, что Банк Японии повысит процентные ставки на заседании, которое пройдет 15-16 мая. Вероятность принятия регулятором такого решения оценивается более чем в 85%.

В падении среди компонентов Nikkei лидирует производитель кремниевых пластин для полупроводниковой промышленности Sumco (-6,9%). Бумаги Tokyo Electron дешевеют на 6,3%, Ibiden - на 5,6%, Renesas Electronics - на 5,3%, SCREEN Holdings - на 5,2%, Advantest - на 4,5%.

Акции технологических компаний остаются под давлением. Аппетит к риску заметно ослаб, отметила старший инвестиционный стратег Saxo Markets Чару Чанана. По ее словам, отчетность американской Broadcom не оправдала ожиданий, что подтолкнуло инвесторов к пересмотру своего отношения к производителям полупроводниковой продукции в целом. "Дело не в том, что спрос на ИИ исчез, а в том, что ожидания стали чрезвычайно высокими и даже хороших показателей уже недостаточно, если прогнозы не повышаются", - написала эксперт.

Южнокорейский индекс Kospi снижается на 4,27%.

Капитализация чипмейкеров Samsung Electronics и SK Hynix сокращается на 4,6% и 7,5% соответственно.

Значение австралийского S&P/ASX 200 уменьшилось на 0,6%.

Заметно снижается рыночная стоимость Bellevue Gold (-5,1%), Liontown (-5%) и Genesis Minerals (-4,4%).

Акции крупнейших горнодобывающих компаний мира BHP Group и Rio Tinto ушли в минус на 2% и 1,9% соответственно.

Цены на нефть эталонных марок умеренно поднимаются утром в пятницу после довольно резкого снижения по итогам предыдущей сессии.

Августовские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:13 мск дорожают на $0,39 (0,41%), до $95,42 за баррель. В четверг этот контракт снизился в цене на $2,78 (2,84%), до $95,03 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) повышаются в цене к этому времени на $0,06 (0,06%), до $93,1 за баррель. Накануне их стоимость опустилась на $2,98 (3,1%), до $93,04 за баррель.

Днем ранее давление на нефть оказало сообщение Госдепартамента о том, что Израиль и Ливан договорились о соблюдении режима прекращения огня по итогам переговоров в Вашингтоне. Ранее удары Израиля по территории Ливана вызвали возмущение Ирана, который приостановил обмен сообщениями с США.

Однако затем ливанская группировка "Хезболла" заявила, что не согласна с условиями перемирия. "Мы не брали на себя каких-либо обязательств прекращать сопротивление до тех пор, пока продолжается оккупация", - заявил в четверг лидер "Хезболлы" Наим Касем. Он пояснил, что требует вывода израильских военных с территории Ливана.

Кроме того, Reuters со ссылкой на источники сообщил о приостановке загрузки судов в оманском экспортном терминале Мина-аль-Фахал после взрыва, предположительно вызванного атакой дронов.

"Оптимизм рынка проходит серьезную проверку запутанными новостными заголовками, - отметил аналитик IG Тони Сикамор. - С точки зрения теханализа, пока котировки WTI остаются выше уровня поддержки в районе $80, риски смещены в сторону дальнейшего роста цен".


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


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