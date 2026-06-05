Рубль утром опускается в паре с юанем на фоне снижения цен на нефть

Москва. 5 июня. Китайский юань немного укрепляется на Московской бирже при открытии торгов в пятницу, рубль опускается на фоне негативной динамики цен на нефть.

По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 10,8345 руб. (+1,1 коп. к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 11,91 коп. ниже уровня действующего официального курса.

Внимание участников рынка сосредоточено на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), который проходит с 3 по 6 июня. В пятницу на пленарном заседании форума выступит президент России Владимир Путин. Страной-гостем ПМЭФ в 2026 году является Саудовская Аравия.

Жесткие меры финансовых властей РФ, направленные на подавление инфляции, дают результат, заявил Путин в ходе встречи с руководителями международных информационных агентств. По его словам, инфляция возвращается к плановому показателю, в годовом выражении сейчас 5,4% - "это уже хороший результат". При этом он отметил, что постоянно слушает дискуссии между Банком России и экономическим блоком правительства о темпах снижения ставки.

"Мероприятия, которые проводят наши экономические и финансовые власти, дают результат, хотя ЦБ сознательно пошел на повышение ключевой ставки серьезным образом, а сейчас уже несколько раз ее сокращал до 14,5%. Многие считают, что и этого мало, нужно еще сокращать, не буду комментировать это. Я постоянно слушаю эту дискуссию между экономическим блоком правительства и ЦБ и так далее. Но результат достигается", - заявил Путин.

"Мы сознательно пошли на охлаждение экономики. Мы не хотим гиперинфляции... Боремся за здоровье российской экономики в целом... Все это дает нам основание полагать, что мы на правильном пути и чувствуем себя уверенно", - сказал президент.

Ослабление бюджетного правила в предыдущие годы, когда требовались дополнительные средства для расходов, привело в том числе и к укреплению курса рубля. Сейчас настало время для возвращения к прежнему, более жесткому варианту бюджетного правила, заявил министр финансов Антон Силуанов на деловом завтраке Сбербанка (MOEX: SBER) в рамках ПМЭФ-2026, комментируя выступления представителей крупного бизнеса, обеспокоенных переукрепленным рублем.

"Теперь про бюджетное правило (...). Да, действительно, мы видим, что курс крепкий, и в том числе это потому, что бюджетное правило ослабили, потому что должны были найти расходы, нам нужны были ресурсы. В стране нужны были ресурсы. Бюджетное правило подослабили, курс в результате укрепился, меньше бюджет стал участвовать на валютном рынке", - сказал он.

"Сейчас мы пришли к тому, что понимаем, что нужно опять возвращаться к той политике, которая раньше была, и курс будет более предсказуем. Поэтому бюджет - всему глава", - отметил министр.

Власти в рамках подготовки проекта федерального бюджета на следующую трехлетку рассматривают дополнительное снижение цены отсечения в бюджетном правиле. Законодательством сейчас предусмотрено снижение цены отсечения темпами по $1 в год до $55 за баррель к 2030 году с нынешних $59. В конце февраля текущего года, еще до всплеска волатильности на сырьевых рынках из-за вооруженного конфликта на Ближнем Востоке, министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что правительство на фоне недобора нефтегазовых доходов рассматривает возможность новой корректировки бюджетного правила посредством снижения базовой цены.

В четверг Силуанов вновь заявил, что цену отсечения в бюджетном правиле в перспективе необходимо снижать, такое предложение будет вноситься.

Минфин с 5 июня по 6 июля планирует покупать иностранную валюту/золото в рамках бюджетного правила на общую сумму 208,2 млрд рублей, ежедневный объем операций составит эквивалент 9,9 млрд рублей. Таким образом с учетом объявленных Минфином объемов операций Банк России с 5 июня по 6 июля 2026 года увеличит покупку валюты до 5,28 млрд рублей в день (с 8 мая по 4 июня объем покупок составляет 1,18 млрд рублей в день).

Рубль может показать укрепление к доллару США и юаню на торгах в пятницу, считает управляющий по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Богдан Зварич.

Объем покупок по бюджетному правилу увеличится с 5 июня до 5,3 млрд рублей против 1,2 млрд рублей в предыдущие сессии.

"На наш взгляд, данных объемов может не хватить для формирования полноценного тренда на ослабление рубля, однако они снижают риски выхода рубля на новые максимумы, а также могут способствовать улучшению баланса на рынке и стабилизации курсов основных мировых валют", - пишет эксперт в обзоре.

При этом в рамках торгов пятницы, если участники рынка не увидят какой-то реакции рынка на рост покупок по бюджетному правилу, скорее всего, будет продолжение волны фиксации прибыли по длинным позициям в основных мировых валютах, что позволит рублю продолжить волну восстановления, полагает Зварич.

"В этом случае юань может уйти в нижнюю половину диапазона 10,5-11 руб. за юань. Доллар, по нашим оценкам, продолжит в пятницу движение в диапазоне 71-75 руб./$1 и в ходе сессии может отступить ниже 72 руб./$1", - указывает аналитик ПСБ.

Цены на нефть эталонных марок умеренно снижаются утром в пятницу после довольно резкого падения по итогам предыдущей сессии - на 2,8% и 3,1% по эталонным сортам Brent и WTI соответственно.

Августовские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 10:06 мск дешевеют на 0,26%, до $94,78 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) опускаются в цене к этому времени на 0,61%, до $92,47 за баррель.

Днем ранее давление на нефть оказало сообщение Госдепартамента о том, что Израиль и Ливан договорились о соблюдении режима прекращения огня по итогам переговоров в Вашингтоне. Ранее удары Израиля по территории Ливана вызвали возмущение Ирана, который приостановил обмен сообщениями с США.

Однако затем ливанская группировка "Хезболла" заявила, что не согласна с условиями перемирия, так как требует вывода израильских военных с территории Ливана.

Кроме того, Reuters со ссылкой на источники сообщил о приостановке загрузки судов в оманском экспортном терминале Мина-аль-Фахал после взрыва, предположительно вызванного атакой дронов.