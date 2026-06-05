Цены рублевых корпбондов в пятницу не покажут яркой динамики на фоне противоречивых факторов

Москва. 5 июня. Котировки рублевых корпоративных облигаций в пятницу, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне влияния противоречивых внешних и внутренних факторов. Внимание участников рынка будет сосредоточено на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), кроме того, они продолжат анализировать новости относительно продолжающихся конфликтов вокруг Украины и на Ближнем Востоке, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА".

ПМЭФ-2026 проходит с 3 по 6 июня. 5 июня на пленарном заседании форума выступит президент России Владимир Путин. Страной-гостем ПМЭФ в 2026 году является Саудовская Аравия.

Жесткие меры финансовых властей РФ, направленные на подавление инфляции, дают результат, заявил Путин в ходе встречи с руководителями международных информационных агентств. По его словам, инфляция в РФ возвращается к плановому показателю, в годовом выражении сейчас 5,4% - "это уже хороший результат". При этом он отметил, что постоянно слушает дискуссии между Банком России и экономическим блоком правительства о темпах снижения ставки.

"Мероприятия, которые проводят наши экономические и финансовые власти, дают результат, хотя ЦБ сознательно пошел на повышение ключевой ставки серьезным образом, а сейчас уже несколько раз ее сокращал до 14,5%. Многие считают, что и этого мало, нужно еще сокращать, не буду комментировать это. Я постоянно слушаю эту дискуссию между экономическим блоком правительства и ЦБ и так далее. Но результат достигается", - заявил Путин.

"Мы сознательно пошли на охлаждение экономики. Мы не хотим гиперинфляции... Боремся за здоровье российской экономики в целом... Все это дает нам основание полагать, что мы на правильном пути и чувствуем себя уверенно", - сказал президент.

Правительство и ЦБ находятся в постоянном контакте, понимают логику решений друг друга, но хотелось бы быстрее выбирать пространство по смягчению денежно-кредитной политики, заявил глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников на сессии "Как вернуться на траекторию устойчивого роста в условиях глобальной неопределенности" в рамках ПМЭФ.

"У нас постоянные коммуникации с Банком России. Мы понимаем и во многом разделяем логику коллег. Но, конечно, нам бы хотелось, чтобы то пространство, которое есть сейчас для смягчения денежно-кредитной политики, выбиралось бы быстрее", - сказал министр.

"Мы понимаем, что те решения, которые ЦБ принимает по смягчению денежно-кредитной политики... Потребуется время для того, чтобы они прошли в экономике. По большому счету, во втором полугодии 2026 года условия уже заданы. Те решения, которые сейчас принимаются, это, скорее, решения, которые будут дальше влиять на первое полугодие 2027 года", - добавил Решетников.

Россия готова и хочет договориться с Украиной мирными средствами на базе компромиссов, о которых была достигнута договоренность в ходе российско-американских переговоров в Анкоридже, заявил президент Путин в ходе встречи с руководителями международных информационных агентств.

"Тогда перед Россией были поставлены вопросы с тем, чтобы мы могли пойти на определенные компромиссы. На те компромиссы, о которых мы говорили в Анкоридже, Россия согласна", - отметил Путин. Он подчеркнул, что теперь "нужно, чтобы с этими компромиссами была согласна и украинская сторона". "И конфликт быстро придет к своему естественному завершению", - заключил он.

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил в интервью "Известиям", что диалог с Вашингтоном по украинскому вопросу идет по замкнутому кругу, прогресса не наблюдается с момента саммита на Аляске. По его словам, Россия не видит, чтобы у США было желание убедить Украину принять достигнутые в прошлом году в Анкоридже договоренности. Тем не менее, подчеркнул глава МИД РФ, Москва открыта к дальнейшим переговорам, но позицию по предложениям, выдвинутым на Аляске, не изменит.

В свою очередь президент США Дональд Трамп считает, что и Россия, и Украина пойдут на компромиссы для достижения мира. По его словам, "это две очень невероятные страны, прекрасные страны - и они остановятся". "Я очень твердо заявлял о том, что они должны с этим покончить. Но я хочу, чтобы каждый из них пошел на определенные компромиссы. Я думаю, они это сделают", - подчеркнул Трамп. Он также заявил, что считает хорошей идею проведения встречи президентом России и Украины. "Думаю, было бы здорово, если бы они встретились. Им стоит это сделать", - сказал он журналистам.

Американские фондовые индексы в основном выросли по итогам торгов в четверг, при этом Dow Jones обновил исторический максимум, его значение увеличилось на 1,73% - до рекордных 51561,93 пункта. Индекс S&P 500 поднялся на 0,41% - до 7584,31 пункта, индекс Nasdaq, напротив, потерял 0,09% и закрылся на отметке 26830,96 пункта.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона снижаются в пятницу на фоне сохранения неопределенности относительно урегулирования ближневосточного конфликта. Китайский Shanghai Composite теряет 0,03%, гонконгский Hang Seng - 0,98%. Японский Nikkei 225 опускается на 1,13%. Южнокорейский индекс Kospi снижается на 4,27%. Значение австралийского S&P/ASX 200 уменьшилось на 0,6%. Группировка "Хезболла" объявила, что не согласна с условиями перемирия, заключенного между Израилем и властями Ливана, и требует вывода израильских военных с территории страны. Между тем Израиль продолжает наносить удары по объектам "Хезболлы" на юге Ливана, что ставит под сомнение перспективы достижения прогресса в переговорах между Вашингтоном и Тегераном, который ранее угрожал прервать диалог с США, если Израиль не прекратит атаковать Ливан.

Цены на нефть эталонных марок умеренно поднимаются утром в пятницу после довольно резкого снижения по итогам предыдущей сессии - на 2,8% и 3,1% по эталонным сортам Brent и WTI соответственно. Августовские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:45 мск дорожают на 0,47%, до $95,47 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) повышаются в цене к этому времени на 0,12%, до $93,13 за баррель. Накануне давление на нефть оказало сообщение Госдепартамента о том, что Израиль и Ливан договорились о соблюдении режима прекращения огня по итогам переговоров в Вашингтоне.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в четверг выросла в 3,4 раза относительно предыдущего торгового дня, оставшись существенно выше средних значений - суммарный объем торгов бондами на Мосбирже составил 66,827 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 16,430 млрд рублей. При этом котировки большинства корпоративных облигаций продемонстрировали позитивную динамику.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 4 июня подрос на 0,04% относительно предыдущего торгового дня, поднявшись до отметки 121,1 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds увеличился на 0,07%, повысившись до 1296,44 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах повышения оказались облигации "РЖД-001P-06R" (+0,53%), "Славнефть НГК-001Р-03" (+0,42%) и "ГТЛК-001Р-08" (+0,27%), а в лидерах падения - "РЖД-001Р-21R" (-0,41%), "Почта России-001Р" (-0,16%), "Газпромбанк-001Р-21Р" (-0,15%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что совокупный спрос участников рынка на дебютные облигации ВЭБа (OKPO code: 00005061) в формате сукук составил свыше 9,3 млрд рублей, превысив предложенный госкорпорацией объем более чем в 2,5 раза. Книга заявок на облигации была закрыта 4 июня. Об итогах размещения было объявлено на полях ПМЭФ-2026. Интерес инвесторов позволил снизить ориентир по расчетной доходности выпуска с первоначальных 15,5% годовых до итоговых 15,35%, сообщила госкорпорация. От розничных инвесторов было получено более 5,3 тыс. заявок. Объем выпуска составил 3,53 млрд руб. Срок обращения - 2 года (с колл-опционом через 1,5 или 1,75 года). Букбилдинг проходил по коэффициенту участия в соответствии со структурой инструмента и принципами партнерского финансирования и составил 0,8435. По выпуску предусмотрена выплата фиксированного дохода на ежеквартальной основе.

МКПАО "Яндекс" (MOEX: YDEX) 16 июня с 11:00 до 15:00 мск проведет сбор заявок на два выпуска облигаций: 3-летний флоатер серии 001Р-04 и 2-летний "фикс" серии 001Р-05. Планируемый совокупный объем размещения составит не менее 30 млрд рублей, по займам будут выплачиваться ежемесячные купоны. По флоатеру купон будет определяться как сумма доходов за каждый день купонного периода исходя из значения ключевой ставки Банка России плюс спред. Ориентир спреда - не выше 150 базисных пунктов (б.п.). По выпуску с фиксированным купоном ориентир доходности - не выше значения кривой бескупонной доходности (КБД) Московской биржи на сроке 2 года плюс 140 б.п. Техразмещение запланировано на 19 июня. Оба выпуска доступны для приобретения неквалифицированным инвесторам (флоатер после прохождения теста №8). Эмиссии удовлетворяют требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов.

ООО "Ред софт" зафиксировало объем размещения облигаций серии 002P-06 на уровне 450 млн рублей. Финальный ориентир ставки купона - 16,75% годовых, ему соответствует доходность к погашению в размере 18,1% годовых. Срок обращения выпуска - 2 года 7 месяцев, по нему будут выплачиваться ежемесячные фиксированные купоны. Сбор заявок прошел 4 июня. Предполагается амортизационная структура погашения: 45% от номинальной стоимости бумаг будет погашено в дату выплаты 20-го купона, 55% от номинала - в дату выплаты 31-го купона. В результате индикативная дюрация составит порядка 1,8 года. Техразмещение запланировано на 10 июня. Выпуск будет доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам после прохождения теста №6, он удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений, пенсионных и страховых резервов.

ООО "Стеллар Груп Рус" (ООО "СГ Рус") 22 июня с 11:00 до 15:00 мск проведет сбор заявок на выпуск годовых облигаций серии 001Р-02 объемом 200 млн рублей. По выпуску будут выплачиваться фиксированные ежемесячные купоны. Ориентир ставки купона - не выше 17,00% годовых, что соответствует доходности к погашению в размере не выше 18,39% годовых. Техразмещение запланировано на 24 июня. Выпуск доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам после тестирования.

ООО "Транспортная лизинговая компания" установило ставку 13-24-го купонов облигаций серии 001Р-03 на уровне 23,5% годовых. Трехлетний выпуск на 200 млн рублей был размещен в августе 2025 года по ставке ежемесячного купона 28% годовых до оферты с исполнением 26 июня 2026 года. Сбор заявок на приобретение пройдет с 5 по 11 июня.

Владельцы облигаций ООО "Нижегородец Восток" серии БО-01 получили право требовать досрочного погашения бондов в связи с неопубликованием компанией промежуточной бухгалтерской отчетности. Заявления о досрочном погашении могут быть поданы владельцами облигаций в течение следующих 15 рабочих дней. Эмитент обязан погасить бумаги не позднее 7 рабочих дней после даты окончания указанного срока. Размещение дебютного 5-летнего выпуска объемом 1 млрд рублей началось 6 июня 2024 года и продлится до 30 декабря 2026 года. На данный момент размещены бумаги на 320,8 млн рублей. Ставки 1-2-го квартальных купонов установлены на уровне 21% годовых, дальнейшие купоны переменные и рассчитываются по формуле: ключевая ставка ЦБ РФ плюс 4,5% годовых. По выпуску предусмотрена амортизация: по 12,5% от номинала планируется гасить каждый купонный период, начиная с 13-го.

Владельцы облигаций ООО "Восток-ойл" серии БО-02 получили право требовать досрочного погашения бондов в связи с неопубликованием компанией промежуточной бухгалтерской отчетности. Заявления о досрочном погашении могут быть поданы владельцами облигаций в течение следующих 15 рабочих дней. Эмитент обязан погасить бумаги не позднее 7 рабочих дней после даты окончания указанного срока. Размещение 5-летнего выпуска заявленным объемом 100 млн рублей началось 25 марта и продлится до 30 июня 2026 года. На данный момент размещены облигации на 20,3 млн рублей. Ставка ежемесячных купонов установлена на уровне 26% годовых до погашения. По выпуску предусмотрены call-опционы в даты окончания 30-го, 36-го и 48-го купонов.