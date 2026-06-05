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Зампред ЦБ: безработица в РФ на историческом минимуме - говорить о переохлаждении экономики неуместно
05 июня 2026 года 11:17
Техническая картина по индексу Мосбиржи остается слабой - "БКС МИ"
Техническая картина по индексу Мосбиржи остается слабой, нисходящий тренд сохраняется, говорится в комментарии аналитика "БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") Юлии Голдиной. Эксперт отмечает, что для разворота бенчмарку нужно пробить вверх отметку 2600 пунктов и закрепиться выше. При этом поддержка сейчас находится на уровне 2500 пунктов. ЦБ РФ по поручению Минфина должен приступить в пятницу к покупке валюты в рамках бюджетного правила, что, вероятно, поможет ослаблению рубля. В ожидании этих покупок локальная валюта незначительно просела с начала месяца, констатирует Голдина. Еще одним важным событием месяца, указывает аналитик инвесткомпании, станет заседание Банка России и решение по ключевой ставке. "В рамках базового сценария предполагаем шаг в 50 б.п, однако рынок, по нашим ощущениям, уже это закладывает. В фокусе у инвесторов также будет риторика регулятора", - пишет она. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-АКЦИИ-ПРОГНОЗ
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