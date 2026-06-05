Рубль может двигаться около 10,80-10,95 руб./юань в ближайшее время - "Санкт-Петербург"

Курс валютной пары юань/рубль может двигаться около 10,80-10,95 руб. за юань в ближайшее время, прогнозируют аналитики банка "Санкт-Петербург".

"Рубль по итогам четверга показал укрепление. В первую очередь такая динамика наблюдалась в рамках коррекции, учитывая также, что в четверг покупки валюты проходили пока еще в низком, майском, объеме. Сейчас на фоне окончательного перехода на более высокие покупки курс пары CNYRUB может двигаться вблизи 10,80-10,95 руб. за юань", - указывают эксперты в комментарии.

Нефтяные цены скорректировались вниз в четверг. Драйвером к этому послужили очередные заявления президента США о близости к сделке с Ираном, отмечают в банке. Пока конкретики относительно дальнейшего хода конфликта нет, и текущую неделю котировки нефти марки Brent, вероятно, закончат вблизи $95 за баррель, полагают аналитики.

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