Рубль может показать укрепление в пятницу - ПСБ

Рубль может показать укрепление к доллару США и юаню на торгах в пятницу, считает управляющий по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Богдан Зварич.

Объем покупок по бюджетному правилу увеличится с 5 июня до 5,3 млрд рублей против 1,2 млрд рублей в предыдущие сессии.

"На наш взгляд, данных объемов может не хватить для формирования полноценного тренда на ослабление рубля, однако они снижают риски выхода рубля на новые максимумы, а также могут способствовать улучшению баланса на рынке и стабилизации курсов основных мировых валют", - пишет эксперт в обзоре.

При этом в рамках торгов пятницы, если участники рынка не увидят какой-то реакции рынка на рост покупок по бюджетному правилу, скорее всего, будет продолжение волны фиксации прибыли по длинным позициям в основных мировых валютах, что позволит рублю продолжить волну восстановления, полагает Зварич.

"В этом случае юань может уйти в нижнюю половину диапазона 10,5-11 руб. за юань. Доллар, по нашим оценкам, продолжит в пятницу движение в диапазоне 71-75 руб./$1 и в ходе сессии может отступить ниже 72 руб./$1", - указывает аналитик ПСБ.

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