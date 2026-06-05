"Финам" понизил рейтинг Invesco Solar ETF до "держать"

"Финам" понизил рейтинг Invesco Solar ETF с "покупать" до "держать", сохранив при этом прогнозную стоимость на уровне $67,6, сообщается в материале аналитика Сергея Кауфмана.

"Эмитент вырос на 20% чуть более чем за месяц и превысил нашу целевую цену. Сильная динамика была связана с оптимистичными прогнозами по вводу мощностей в сфере солнечной энергетики в США, возможным развитием ВИЭ из-за перебоев с поставками нефти и газа и общим ростом широкого рынка, - пишет эксперт. - В то же время после роста мультипликаторы входящих в фонд компаний уже выглядят достаточно требовательными. Кроме того, более скромные темпы ввода мощностей в сфере солнечной генерации стал демонстрировать Китай, который остается лидером по темпам ввода в абсолютном выражении. Это приводит к профициту солнечных панелей и снижению цен на них. На этом фоне мы меняем свой взгляд на ETF с "позитивного" на "нейтральный".

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