Freedom Global понизил прогнозную цену акций ФосАгро до 7700 руб. на горизонте 12 месяцев, сохранив рекомендацию "держать", сообщается в комментарии аналитика инвесткомпании Владимира Чернова.

"Годовой отчет "ФосАгро" за 2025 год в первую очередь полезен не повторением финансовых показателей из уже опубликованной отчетности по МСФО, а деталями по запасу прочности компании, инвестициям и деталями по рынку удобрений в целом, - указывает эксперт. - Главный смысл отчета сейчас заключается в том, что "ФосАгро" остается сильным вертикально интегрированным производителем удобрений с собственной сырьевой базой, крупной инвестпрограммой и устойчивым спросом на продукцию".

Компания также остается крупным экспортером, отмечает Чернов: около 75% продукции идет на внешние рынки, а основные направления - это Бразилия и Индия. Для бизнеса компании это плюс, так как мировой спрос на удобрения остается устойчивым из-за высокой потребности аграриев в урожайности. Но для акций это одновременно и валютный риск, так как крепкий рубль быстро съедает часть эффекта от высоких долларовых цен.

"Вторая сильная сторона годового отчета - инвестиционная программа, - пишет далее аналитик. - В 2025 году "ФосАгро" вложила около 67 млрд рублей, а за 2020-2025 годы инвестиции превысили 350 млрд рублей. Данные инвестиции пошли не просто поддержание старых мощностей, компания завершает модернизацию Балаковского комплекса, где после программы целевой выпуск должен вырасти до 3,5 млн тонн удобрений. Также продолжается развитие рудной базы Апатита и проектов по серной кислоте и сульфату аммония. Это важно, потому что именно сырьевая часть стала одной из главных проблем в начале 2026 года".

После выхода МСФО за 1 квартал 2026 года оценка "ФосАгро" аналитиками Freedom Global стала осторожнее, так как свежая отчетность показала резкое падение маржи и почти нулевую чистую прибыль, отмечает Чернов. Выручка снизилась на 17,5% г/г, до 131,5 млрд рублей, а чистая прибыль составила 221 млн рублей.

Давление на результаты, по мнению эксперта, оказали крепкий рубль, рост стоимости серы и серной кислоты, а также более слабые цены реализации. Поэтому годовой отчет подтверждает скорее долгосрочную силу бизнеса, чем дает повод агрессивно покупать акции, считает стратег инвесткомпании.

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