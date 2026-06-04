"РСХБ Управление Активами" сохраняет умеренно позитивную оценку банковского сектора РФ, говорится в материале аналитика Исы Алиева.

"Российский банковский сектор подошел к лету в сильной форме, - отмечает эксперт. - За четыре месяца 2026 года банки заработали 1,6 трлн руб. чистой прибыли - примерно на 57% больше, чем за тот же период прошлого года. Но майские торги в финсекторе определяли корпоративные события - прежде всего неожиданное решение ВТБ о допэмиссии".

По мнению аналитика, ключевым фактором для сектора остается траектория ключевой ставки ЦБ, которая уже снижена с 15,5% до 14,5%. Алиев рассчитывает на очередное снижение до 14% на заседании 19 июня. Снижение ставки уменьшит стоимость фондирования, что со временем поддержит процентную маржу.

На конец года эксперт ожидает сохранения и постепенного роста структурного дефицита ликвидности - до 2,5-3,5 трлн руб. в 2026 году и далее в 2026-2028гг во многом из-за роста наличных средств в обращении, бюджетных операций и, вероятно, перетока средств из депозитных счетов в другие активы.

Тем самым, банкам дальше придется дополнительно фондироваться у регулятора через аукционы РЕПО, а ставки денежного рынка останутся вблизи ключевой, что, на взгляд стратега, давит на маржинальность сектора через относительно высокую стоимость фондирования.

"В целом на сектор мы смотрим умеренно-позитивно: снижение ставки поддерживает маржу и оживляет кредитование, прибыль остается высокой, а качество капитала - на нормальном уровне, - отмечает Алиев. - Сдерживают оценку рост стоимости риска, дорогое фондирование и структурный дефицит ликвидности, поэтому инвестору, в первую очередь, стоит следить за качеством активов через стоимость риска и долю просрочки, поскольку рост резервов частично снижает прибыль. Среди прочих показателей также важна рентабельность капитала (ROE) относительно сектора в целом и чистая процентная маржа (ЧПМ)".

Аналитик ожидает чистую прибыль банков по итогам 2026 года на уровне 3,8-4 трлн рублей, что на 9-14% больше, чем в 2025 году. Стабильность финансового положения сектора, на взгляд Алиева, будет сохраняться. Это, безусловно, будет поддерживать стоимость акций.

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